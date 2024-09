Teatro Armando Mello, em Duque de Caxias, tem programação de fim de ano - Divulgação

Publicado 11/09/2024 17:42

Duque de Caxias - Nos dias 14, 15, 21 e 22 de setembro o Teatro Municipal Armando Mello, o primeiro teatro público da Baixada Fluminense (1967), localizado no município de Duque de Caxias, irá receber uma maratona de espetáculos teatrais gratuitos.



Os espetáculos marcam o final do ano letivo dos Cursos de Iniciação Teatral oferecidos pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), e ministrados pelo professor, ator e diretor Guedes Ferraz. Os alunos aprovados na prova pública - montagem e apresentação de um espetáculo – estão aptos a receber os certificados de conclusão do curso.



Na sexta-feira (13/09), acontecerá a pré-estreia dos espetáculos, exclusiva para os novos alunos das turmas do curso. A formatura dos alunos conta com o apoio do Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), com a auxílio das atrizes Bruna Amancio, Amanda Oliveira e Lorrana de Castro, e do técnico de luz Gabriel Molinaroli.



As apresentações gratuitas das turmas de formandos acontecem no Teatro Municipal Armando Mello (TEMAM), localizado na Av. Frei Fidelis, s/nº - Shopping Center - Centro - DC (em frente ao ponto final do Caxias-Meier).



Confira a programação completa das apresentações:

* Turma de Crianças - Espetáculo “NOVOS AMIGOS”

Texto: Reynaldo Barreto Lisboa

Direção: Guedes Ferraz

O espetáculo conta a história de um grupo de amigos, todos livros, abandonados em um velho baú, entregues à poeira e às traças, que buscam a solução para o grave problema de não serem mais lidos. Depois de muitas trapalhadas e divertidas confusões, uma ideia os levará a ter um encontro, e deste encontro nascerá uma nova e bela amizade.

- Data: 14 e 15/09 (sábado e domingo)

- Horário: 11h - Entrada Franca

- Local: Teatro Municipal Armando Mello: Av. Frei Fidelis, s/nº - Shopping Center - Centro - DC (em frente ao ponto final do Caxias-Meier).



* Turma de adolescentes – Espetáculo “UM TEXTO POR OUTRO”

Direção e adaptação: Guedes Ferraz

O espetáculo traz uma encenação em dois atos. No primeiro, uma produção para cinema acontecendo com cenário único em vários lugares do mundo, um misto de absurdo com humor negro. No segundo ato, situações novelescas com um toque de exageração e absurdo, que giram em torno de temas como justiça, golpe, traição e amor.

- Data: 14 e 15/09, 21 e 22/09 (sábados e domingos)

- Horário: 16h- Entrada Franca

- Local: Teatro Municipal Armando Mello: Av. Frei Fidelis, s/nº - Shopping Center - Centro - DC (em frente ao ponto final do Caxias Meier).



* Turma de Adultos – Espetáculo “A FARSA DO PANELADA (ou novo mistério de Santa Edwiges)”

Texto: José Mapurunga

A Farsa do Panelada se passa num lugar chamado Pedaço, local entre o céu e o inferno, e utiliza a dialética farsesca para questionar alguns costumes sociais. Através da farsa, da exageração e do ridículo, critica a política, a religião e os maus hábitos culturais. O texto é uma comédia de costumes que retrata alguns dos problemas vividos pelo nosso país.

- Data: 14, 15, 21 e 22 de setembro (sábados e domingos)

- Horário: 19h30 - Entrada Franca

- Local: Teatro Municipal Armando Mello: Av. Frei Fidelis, s/nº - Shopping Center - Centro - DC (em frente ao ponto final do Caxias Meier).