Caxias Shopping se une à campanha nacional 'De Olho nos Olhinhos'Divulgação

Publicado 18/09/2024 17:07

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, administrado pela ALLOS, participa da segunda edição da campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”, que tem como objetivo alertar sobre o retinoblastoma — um raro e agressivo tipo de câncer ocular que afeta crianças. A iniciativa foi criada pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, que passaram a defender a causa após sua filha, Lua, ser diagnosticada com a doença em 2021.

No dia 21 de setembro, o Caxias Shopping se tornará um importante ponto de conscientização, levando informações valiosas aos visitantes sobre os sintomas do retinoblastoma e a importância do diagnóstico precoce. A ação acontecerá na Praça Redonda, em frente à loja Milky Moo, das 10h às 22h, e incluirá distribuição de cartilhas educativas, atividades interativas e atendimento especializado.

Com o apoio do Centro Médico Pastore, o evento contará com a presença de um médico voluntário, que estará disponível das 16h às 18h para tirar dúvidas e orientar os interessados. A presença de profissionais capacitados reforça o objetivo de esclarecer dúvidas e ampliar o acesso à informação sobre a doença.

Este ano, a campanha ganha um novo aliado que promete engajar ainda mais as famílias: o mascote Flash, um gatinho que reproduz o "reflexo branco", um dos principais sintomas do retinoblastoma, popularmente conhecido como "olho de gato". O personagem estará presente nas cartilhas e materiais de divulgação, com o intuito de facilitar a identificação dos sinais da doença de forma lúdica e acessível.

A campanha "De Olho nos Olhinhos" conta com o apoio de renomadas entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e várias outras instituições de destaque no cenário da oncologia e pediatria.

Serviço - Campanha "De Olho nos Olhinhos" no Caxias Shopping

Data: 21 de setembro

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça Redonda, Caxias Shopping (em frente à Milky Moo)