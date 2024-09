Conselheiros tutelares passam por formação continuada em Caxias - Divulgação

Publicado 24/09/2024 15:40

Duque de Caxias - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou a segunda formação continuada para conselheiros tutelares, no auditório da Universidade Estácio de Sá. O evento contou com a presença da professora Maduca Lopes, especialista em Educação Infantil e ex-conselheira da cidade de Pouso Alegre (MG), que conduziu uma imersão de conhecimento e troca de experiências.

Segundo Lopes, com base em suas experiências como conselheira durante seu mandato, ela identificou fatores essenciais para fortalecer o funcionamento dos conselhos. Ela também destacou a importância da capacitação para aprimorar o trabalho dos conselheiros, ressaltando que a união entre eles é fundamental para impulsionar a rede de proteção. Além disso, Lopes enfatizou a necessidade de apresentar à sociedade o papel desempenhado pelos conselheiros, ampliando o entendimento sobre suas funções.

Para Márcia Nascimento, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a capacitação dos conselheiros é essencial para aprimorar seu desempenho:

"Um profissional bem capacitado oferece melhores resultados, assegurando e preservando os direitos das crianças e adolescentes,” finalizou Nascimento.