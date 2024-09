Caxias Shopping promove atividades infantil gratuita - Divulgação

Publicado 24/09/2024 15:46 | Atualizado 24/09/2024 16:28

Duque de Caxias - O Caxias Shopping continua encantando as famílias com o evento Domingo Divertido, uma série de atividades infantis gratuitas para alegrar os pequenos durante os domingos. A iniciativa traz uma programação diversificada, repleta de espetáculos teatrais e brincadeiras, proporcionando momentos de lazer e aprendizado para crianças de todas as idades.

Neste domingo, 29 de setembro, o espetáculo "O Cravo e a Rosa" traz uma história cheia de poesia. No enredo, a linda Rosa participa do concurso da Rainha da Natureza para manter o equilíbrio da fauna e flora. Com inveja, sua amiga Violeta vai tentar atrapalhar o resultado do concurso. Mas seus amigos, Cravo e Dona Flora, se unirão para ajudá-la.

A atração acontece na Praça de Alimentação, a partir das 16h. Para mais informações, acesse o site: caxiasshopping.com.br(http://caxiasshopping.com.br).

Serviço – Domingo Divertido no Caxias Shopping

Data: Domingos de setembro

Horário: A partir das 16h

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping

Programação:

29/09 - Teatro: "O Cravo e a Rosa"