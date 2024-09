Bailarino Ismael Ivo é homenageado em espetáculo no SESI Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 27/09/2024 21:34

Duque de Caxias - Celebrando 10 anos de trajetória, a Cia de Teatro KarmaCírculus encena em parceria com a Cia de Dança Juliana Bezerra, a peça MAEL - Meu Nome é Ismael Ivo, em homenagem ao renomado bailarino e coreógrafo paulista Ismael Ivo. A montagem estará em cartaz no Teatro Firjan SESI Duque de Caxias, em única apresentação, neste domingo, dia 29 de setembro, às 18 horas, com entrada gratuita.

O espetáculo inédito conta com dois bailarinos negros em cena, personificando e colocando Ismael Ivo frente a frente com ele mesmo. Com dramaturgia e direção de Átila Bee, a partir de entrevistas dadas pelo próprio Ismael Ivo à veículos da imprensa, o espetáculo leva aos palcos detalhes da vida do artista, desde os tempo de infância, passando pela construção de sua carreira internacional, até o retorno ao Brasil, para administrar o Teatro Municipal de São Paulo.

Segundo o dramaturgo e diretor do espetáculo, Átila Bee, Ismael Ivo entendia a brasilidade como poucos bailarinos e coreógrafos e sabia que a dança, para muitos brasileiros, vai além de uma forma de expressão corporal, mas também de transformação de vida e resistência.

“Era impressionante como Ismael entendia e sentia o corpo do bailarino brasileiro, o quanto ele enxergava a potência, a energia e vibração ancestral, que principalmente o bailarino negro, carrega consigo. Essa consciência fazia ele compreender a dança como ferramenta de transformação social. Não à toa, através das suas criações, colocava o dedo na ferida do racismo”, analisa.

Assinando a direção geral e artística do espetáculo MAEL - Meu Nome é Ismael Ivo, Juliana Bezerra traz para a peça releituras de coreografias de Ismael Ivo, realizadas pelos coreógrafos Drika Rodrigues, Bruno Alarcon e a própria Juliana Bezerra.

“A realização do nosso espetáculo é de suma importância, por levar aos palcos, a história de vida e a obra de excelência, nascida e alimentada no subúrbio de São Paulo. O protagonista desta história? Um homem negro, periférico, de origem humilde, que se torna um dos maiores nomes da Dança mundial: Ismael Ivo”, aponta a diretora.

O bailarino Bruno Alves, que também interpreta Ismael Ivo na montagem, reforça a importância do artista para a dança mundial, sua trajetória de vida e como se sente feliz em poder representar uma das maiores figuras da dança contemporânea no mundo.

“Ismael veio de baixo. Acredito que não foi fácil o caminho para chegar onde ele chegou, sendo homem preto e periférico. Costumo dizer que temos que fazer sempre além para alcançar nossas metas. O peso de representar Ismael é outro. Não é um fardo da vida cotidiana. É uma responsabilidade, porém, cheia de leveza, como ele era. Me sinto honrado de homenagear um ícone de tamanha importância para dança mundial”, celebra.

Sobre o artista

Ismael Ivo nasceu em São Paulo, em 1955, se formou bailarino, coreógrafo, diretor e curador. Intérprete e criador expressionista, foi reconhecido pela atuação em diversas áreas da dança, ao lado de notáveis grupos e em eventos internacionais.Em meio a múltiplas atividades, Ismael Ivo se define como um bailarino que vem da rua, revelando a origem humilde no bairro paulistano da Vila Ema e o momento de descoberta do desejo de se expressar por meio da dança.

Ismael Ivo morou nos Estados Unidos, Áustria, Itália e Alemanha. Em 2017, volta ao Brasil e assume a direção do Balé da Cidade de São Paulo (BCSP), sendo o primeiro negro a ocupar o cargo. O artista faleceu em abril de 2021, vítima da Covid-19.

Sobre a Cia

Fundada em 2014, a Cia de Teatro KarmaCírculus já encenou diversas peças, sempre focada no teatro afro ritualístico e traz espetáculos que jogam luz sobre a história de importantes personalidades negras, através dos mais diversos temas, como a afro-religiosidade, o misticismo, lendas e mitos, possibilitando que o público mergulhe no oculto e nas histórias de protagonistas invisibilizados.

No currículo a Cia conta com as peças: “Lilith” (fora de circulação), “Joãozinho da Goméia – De filho do tempo a Rei do Candomblé” (celebrando 5 anos em cartaz) e “Coruja, Borboleta, Búfalo, Serpente ou depende...”. No dia 25 de junho de 2023, estreou “Silas de Oliveira – Voz, Poesia, Tambor”, musical patrocinado pelo edital FOCA 2022, fazendo circulação gratuita nas Arenas Cariocas.

Ficha técnica

Realização: Cia de Dança Juliana Bezerra e KarmaCírculus Cia de Teatro

Direção geral e artística: Juliana Bezerra

Roteiro e direção teatral: Átila Bee

Atores-Dançarinos: Átila Bee e Bruno Alves

Coreógrafos: Drika Rodrigues, Bruno Alarcon e Juliana Bezerra

Iluminação cênica : Jon Thomaz

Música eletrônica: Rodrigo Caê

Figurino: Fernanda Luiz

Intérprete de libras: Cláudia Chelque

Supervisão artística: Tatiana Henrique

Coordenação de produção: Celso Cássio

Produção: Andréa Bezerra

Fotografia: Celso Cássio

Assessoria de imprensa: Alessandra Costa

Patrocínio: SESI RJ

Serviços:

Espetáculo MAEL - Meu Nome é Ismael Ivo

29 de setembro - 18 horas

Teatro Firjan SESI

Endereço: R. Artur Neiva, 100 - Circular, Duque de Caxias - RJ

Lotação: 200 lugares

Classificação: 14 anos

Duração: 55 minutos

Entrada gratuita - Ingressos no Sympla