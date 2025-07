Caxias Shopping promove Campanha Adote um Pet em novo local - Divulgação

Caxias Shopping promove Campanha Adote um Pet em novo localDivulgação

Publicado 23/07/2025 18:14

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, comprometido com a responsabilidade social, realizará no dia 26 de julho, das 10h às 14h, mais uma edição da “Campanha Adote um Pet”, em parceria com a ONG Gatinhos da Praça. Este evento, que ocorre mensalmente no quarto sábado do mês, estará em um novo local: agora, será realizado no corredor da Renner, proporcionando maior visibilidade para os animais e seus futuros adotantes.

A campanha tem como objetivo oferecer uma nova chance a cães e gatos resgatados das ruas, conectando-os a famílias que estão prontas para oferecer amor e cuidados.

Para aqueles que desejam adotar um novo amigo, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documentos como identidade, CPF e comprovante de residência. A equipe da ONG realizará uma breve entrevista para assegurar que a adoção será feita de maneira consciente e responsável.

A “Campanha Adote um Pet” reafirma o compromisso do Caxias Shopping com a causa animal e promove a adoção responsável, ajudando a transformar a vida de muitos animais e de suas futuras famílias.

SERVIÇO – Campanha Adote um Pet no Caxias Shopping

Data: 26 de julho, sábado

Horário: das 10h às 14h

Local: Corredor da Renner