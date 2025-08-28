Caxias celebra dia do psicólogo no Hospital Moacyr do Carmo - Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Departamento de Saúde Mental, promoveu, nessa quarta-feira (27), um encontro especial em homenagem ao Dia do Psicólogo, celebrado no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Com o tema “Resistência como um Cacto: fortalecendo a Saúde Mental”, o evento buscou destacar a importância da resiliência e da adaptação diante dos desafios da vida. A simbologia do cacto reforça a ideia de que, assim como a planta sobrevive em condições adversas, também é possível encontrar força e equilíbrio em meio às dificuldades.

Duque de Caxias é referência em saúde mental, com uma rede estruturada que inclui psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e equipes de enfermagem em diversas unidades de saúde que atendem pacientes que necessitam do serviço nos quatro distritos do município. Por intermédio de uma análise clínica, feita pela equipe técnica, os pacientes são direcionados para o atendimento mais próximo de suas casas. No Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, no 1º distrito, funciona a emergência psiquiátrica, com equipe multidisciplinar preparada para acolher pacientes em crise. Durante o encontro, profissionais destacaram a relevância do trabalho do psicólogo dentro da rede municipal:



Cíntia Tiemi Tanara, diretora do Departamento de Atenção à Saúde Mental:

“Temos cinco CAPS no município, incluindo um infantil, além de nove UPHs e hospitais que contam com programas de saúde mental com psicólogos. Os CAPS atendem pacientes que necessitam de maior suporte, muitas vezes, em quadros mais graves e sem apoio familiar, trabalhando também a reinserção social. Este encontro reforça a importância do psicólogo na vida dos pacientes e dentro da Rede de Atenção Psicossocial. É um profissional que faz a diferença.”



Claudia Santos de Souza, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo:

“Hoje estamos realizando o primeiro encontro dos psicólogos do município em comemoração ao Dia do Psicólogo, data em que a psicologia completa 63 anos de regulamentação como profissão. Pensamos, neste momento, para que os profissionais da rede possam refletir sobre sua prática e possam interagir com colegas de outras unidades. Aqui, no Moacyr do Carmo, temos a emergência psiquiátrica dentro de um hospital geral, o que é um diferencial. Por isso, é fundamental conhecer quem está na ponta, acompanhando o paciente após a alta, para garantir continuidade no tratamento, para evitar novas crises e para promover uma saúde mental adequada.”



A Prefeitura de Duque de Caxias está fortalecendo a rede de saúde mental, valorizando os profissionais e oferecendo serviços que acolhem e que cuidam da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde mental é um estado de bem-estar que permite ao indivíduo desenvolver suas habilidades, enfrentar desafios da vida e contribuir positivamente com a comunidade.