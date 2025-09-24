Prefeitura de Caxias realiza operação contra ferros-velhos - Divulgação

Publicado 24/09/2025 19:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, realizou uma grande ação de fiscalização para coibir a receptação de materiais roubados e furtados no município. Esses estabelecimentos clandestinos recebem, muitas vezes, bueiros, fios, trilhos de trem e até equipamentos públicos. Uma prática que danifica o patrimônio público e perturba a tranquilidade da população. A ação contou com participação de equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Superintendência de Postura, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).



O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Thomaz, destacou a importância da operação e afirmou que a Prefeitura será cada vez mais rigorosa, não tolerando crimes ambientais.

“Duque de Caxias continua caminhando a passos largos para acabar com o furto de cabos e mostrar que não vamos tolerar crimes ambientais nem receptação de materiais furtados. A operação de hoje está concluída, mas não vamos parar por aqui. A Duque de Caxias do futuro que queremos já está acontecendo.”

Num balanço geral, sete locais foram interditados, uma empresa notificada para prestar esclarecimentos, sete pessoas conduzidas para a delegacia — seis em flagrante e uma por mandado de prisão — e a apreensão de cerca de 300kg de cobre queimado e materiais de concessionárias de energia. As ações aconteceram nos bairros Figueira, Chácaras Rio-Petrópolis, Vila São Luiz, Campos Elíseos e Centro, localizados no 1º e 2º Distritos.



Essa ação é fundamental para combater a receptação de materiais roubados, o furto de energia e os crimes ambientais, protegendo o patrimônio público e garantindo mais segurança para a população.