Estudantes de Caxias participam do aulão 'Esquenta Saeb'Divulgação

Publicado 14/10/2025 18:54

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, realizou na tarde desta segunda-feira (14) o Aulão Esquenta SAEB, no Teatro Raul Cortez, reunindo estudantes do 9º ano das escolas da rede municipal. O evento marcou uma das principais ações de preparação para as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que acontecem em todo o país entre os dias 20 e 31 de outubro.



Durante o aulão, professores e alunos destacaram a importância da prova para o aprimoramento da qualidade do ensino na Educação Básica, não apenas no município, mas em todo o Brasil. O SAEB é um dos principais instrumentos de diagnóstico da educação nacional e serve de base para a formulação de políticas públicas e investimentos na área.

O ponto alto do encontro foi a participação do Professor Bruno Figueiredo, conhecido como Professor Bruninho, do projeto “Do Bruninho”, iniciativa que oferece suporte educacional a alunos de escolas públicas que sonham com a aprovação em concursos técnicos, militares e vestibulares. Com seu estilo dinâmico e inspirador, o professor levou muita energia e motivação aos estudantes.

“O SAEB é muito mais do que uma prova. É uma oportunidade para que os alunos mostrem tudo o que aprenderam e também um instrumento para que as escolas possam refletir sobre o seu trabalho e aprimorar as práticas pedagógicas. Meu objetivo é fazer com que cada aluno saia daqui acreditando no seu potencial e com vontade de aprender cada vez mais”, destacou o Professor Bruninho.



O prefeito Netinho Reis também ressaltou a importância da ação para o fortalecimento da rede municipal de ensino.

“Duque de Caxias tem avançado muito na educação, e eventos como este reforçam o compromisso da nossa gestão em oferecer uma formação de qualidade para todos. O Esquenta SAEB é um exemplo de como a Prefeitura investe em ações que valorizam o aprendizado, o entusiasmo e o futuro dos nossos alunos”, afirmou o prefeito.

Além dos alunos do 9º ano, que participarão diretamente da avaliação, o evento também contou com a presença de professores e equipes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação. Em 2025, o SAEB será ampliado para incluir, de forma amostral, turmas do 2º ano do Ensino Fundamental.