Fundec reinaugura Polo da Indústria em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 30/10/2025 20:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, prepara um novo capítulo em sua trajetória de valorização da educação profissional. Nesta segunda-feira (03/11), às 18h, será reinaugurado o Polo da Indústria, localizado na Avenida Dr. Manoel Reis, nº 881, bairro Centenário. O espaço, que já transformou a vida de centenas de alunos, volta ainda mais moderno e acolhedor, reafirmando o compromisso do município em oferecer ensino de qualidade voltado às demandas reais do mercado de trabalho.



A reinauguração vem sendo recebida com entusiasmo pelos estudantes que veem, na iniciativa, uma oportunidade de aprimorar suas habilidades em um ambiente renovado e mais adequado às práticas profissionais. É o caso de Leonardo Maia, de 39 anos, morador do bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro, aluno do curso de soldador de eletrodo revestido.

“Atualmente trabalho com meu carro em uma plataforma de aplicativo e acabei de comprar meu apartamento. Desejo fazer uma obra nele e, com os meus conhecimentos adquiridos, vou poder realizar os ajustes necessários em minha casa. Também quero alcançar uma estabilidade financeira trabalhando na área. A Fundec está me ajudando muito, já fiz outros cursos e consegui economizar bastante. Todos estão de parabéns pela vontade de aperfeiçoar o espaço onde nós, trabalhadores, estamos estudando”, destacou o aluno.



Para a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, a reinauguração do Polo da Indústria representa mais um passo importante na política de valorização da qualificação profissional. Segundo Duarte, investir, nesta área, é investir diretamente no futuro da cidade.

“A prefeitura tem mostrado que acredita na força transformadora da educação. Nosso objetivo é oferecer à população um espaço equipado, adequado e preparado para que cada aluno se sinta valorizado e motivado a aprender. A qualificação profissional é um caminho para a geração de renda e para o desenvolvimento social”.



A presidente da Fundação ressaltou ainda que a modernização do Polo da Indústria é o reflexo de uma gestão comprometida com o bem-estar do cidadão.

“Queremos que cada aluno saia daqui com a certeza de que está preparado para o mercado de trabalho e, principalmente, com a confiança de que pode transformar sua realidade. Nossa missão é capacitar pessoas, gerar oportunidades e construir um futuro melhor para todos”.