Confira programação da Semana de Artes Negras de Duque de Caxias
* 16 de novembro (domingo)
16h – Missa Afro Imaculada
Local: Igreja Santo Antônio
Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1861 – Centro;
18h às 20h – Aula Aberta
Tema: “O Pacto da Branquitude e as Epistemologias Negras nas Práticas Psicológicas”
Local: Universidade Estácio de Sá – Auditório – Campus Duque de Caxias 2
Endereço: R. Paulo Lins, 17 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
A partir das 8h30: Seminário SME e SMCT
Local: Teatro Raul Cortez
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
Promoção: Afya Unigranrio
Local: Evento on-line;
18h às 21h – EJA e EJAS
Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio
Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;
Local: FEBF/UERJ – Pátio
Endereço: R. General Manoel Rabelo, s/n – Vila São Luís;
Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio
Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;
7h – 1ª Corrida e Caminhada Consciência Negra
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro, Duque de Caxias
11h às 21h – Preta Feira
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
08h às 14h – VII Conferência Municipal – COMDEDINIPIR
Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio
Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto.
