Confira programação da Semana de Artes Negras de Duque de Caxias - Reprodução

Confira programação da Semana de Artes Negras de Duque de CaxiasReprodução

Publicado 14/11/2025 17:06

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, vai promover, de 16 a 22 de novembro, uma série de atividades culturais em celebração à Semana das Tradições e Artes Negras e Contemporâneas.

Entre as ações previstas, estão a Missa Afro Imaculada na Catedral de Santo Antônio, edição especial do Circuito Cultural Boca Pra Fora, espetáculo teatral com o grupo MultiArte e apresentação da Escola de Samba Mirim Pimpolhos da Grande Rio. A programação inclui ainda Cine Teatro, Preta Feira, homenagens, palestras, 1ª Corrida e Caminhada Consciência Negra, 8ª Conferência Municipal (Comdedinipir), entre outras atividades.

Confira a programação completa:

* 16 de novembro (domingo)

16h – Missa Afro Imaculada

Local: Igreja Santo Antônio

Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1861 – Centro;

* 17 de novembro (segunda-feira)

18h às 20h – Aula Aberta

Tema: “O Pacto da Branquitude e as Epistemologias Negras nas Práticas Psicológicas”

Local: Universidade Estácio de Sá – Auditório – Campus Duque de Caxias 2

Endereço: R. Paulo Lins, 17 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;

18h – Circuito Cultural Boca pra Fora

Local: Praça do Pacificador

Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;

* 18 de novembro (terça-feira)

A partir das 8h30: Seminário SME e SMCT

Local: Teatro Raul Cortez

Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;

19h – Palestra “Educação Antirracista no Contexto EJA”

Promoção: Afya Unigranrio

Local: Evento on-line;

* 19 de novembro (quarta-feira)

18h às 21h – EJA e EJAS

Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio

Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;

18h – Oficina “Na Ginga da Leitura”

Local: FEBF/UERJ – Pátio

Endereço: R. General Manoel Rabelo, s/n – Vila São Luís;

18h – Palestra “Griotagem na Educação e Cultura: O Protagonismo do Erer na EJA”

Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio

Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;

* 20 de novembro (quinta-feira – Dia da Consciência Negra)

7h – 1ª Corrida e Caminhada Consciência Negra

Local: Praça do Pacificador

Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;

11h às 21h – Preta Feira

Local: Praça do Pacificador

Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro, Duque de Caxias

* 21 de novembro (sexta-feira)

11h às 21h – Preta Feira

Local: Praça do Pacificador

Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;

* 22 de novembro (sábado)

08h às 14h – VII Conferência Municipal – COMDEDINIPIR

Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio

Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto.