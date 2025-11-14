Confira programação da Semana de Artes Negras de Duque de CaxiasReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, vai promover, de 16 a 22 de novembro, uma série de atividades culturais em celebração à Semana das Tradições e Artes Negras e Contemporâneas.
Entre as ações previstas, estão a Missa Afro Imaculada na Catedral de Santo Antônio, edição especial do Circuito Cultural Boca Pra Fora, espetáculo teatral com o grupo MultiArte e apresentação da Escola de Samba Mirim Pimpolhos da Grande Rio. A programação inclui ainda Cine Teatro, Preta Feira, homenagens, palestras, 1ª Corrida e Caminhada Consciência Negra, 8ª Conferência Municipal (Comdedinipir), entre outras atividades.
Confira a programação completa:
* 16 de novembro (domingo)
16h – Missa Afro Imaculada
Local: Igreja Santo Antônio
Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1861 – Centro;
* 17 de novembro (segunda-feira)
18h às 20h – Aula Aberta
Tema: “O Pacto da Branquitude e as Epistemologias Negras nas Práticas Psicológicas”
Local: Universidade Estácio de Sá – Auditório – Campus Duque de Caxias 2
Endereço: R. Paulo Lins, 17 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;
18h – Circuito Cultural Boca pra Fora
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
* 18 de novembro (terça-feira)
A partir das 8h30: Seminário SME e SMCT
Local: Teatro Raul Cortez
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
19h – Palestra “Educação Antirracista no Contexto EJA”
Promoção: Afya Unigranrio
Local: Evento on-line;
* 19 de novembro (quarta-feira)
18h às 21h – EJA e EJAS
Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio
Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;
18h – Oficina “Na Ginga da Leitura”
Local: FEBF/UERJ – Pátio
Endereço: R. General Manoel Rabelo, s/n – Vila São Luís;
18h – Palestra “Griotagem na Educação e Cultura: O Protagonismo do Erer na EJA”
Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio
Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;
* 20 de novembro (quinta-feira – Dia da Consciência Negra)
7h – 1ª Corrida e Caminhada Consciência Negra
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
11h às 21h – Preta Feira
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro, Duque de Caxias
* 21 de novembro (sexta-feira)
11h às 21h – Preta Feira
Local: Praça do Pacificador
Endereço: Praça do Pacificador, S/N – Centro;
* 22 de novembro (sábado)
08h às 14h – VII Conferência Municipal – COMDEDINIPIR
Local: Cine Teatro – Shopping Unigranrio
Endereço: R. Professor José de Souza Herdy, 1216 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto.