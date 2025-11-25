Operação Caxias Livre ganha reforço do Governo do Estado

Operação Caxias Livre ganha reforço do Governo do EstadoDivulgação
Em uma ação integrada entre o governo do estado, a prefeitura, o 15° BPM, a Guarda Municipal, o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e o sistema de vigilância e monitoramento da cidade (SMARTDuque) — que utiliza inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placas — foram retiradas, somente nessa segunda-feira, mais de 152 toneladas de barricadas em 67 pontos da Mangueirinha, no Corte 8. A operação foi acompanhada pelo prefeito Netinho Reis, que destacou a importância de devolver ao cidadão duque-caxiense a tranquilidade:
“Vivemos um novo tempo na segurança pública. Estamos unidos com o governador Cláudio Castro e com as polícias Civil e Militar para devolver ao morador o direito de ir e vir e garantir, por intermédio da segurança, um futuro melhor para nossa cidade. Lançamos o Caxias Livre em setembro e estamos atuando nos quatro distritos do município. Reitero que o Programa Caxias Livre é permanente e que continuará sendo executado, de maneira constante, em todas as regiões do município.”
O secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius, também ressaltou a importância das ações:
A operação representa um avanço no fortalecimento da segurança pública. A retirada desses obstáculos instalados por criminosos é fundamental para garantir a circulação de moradores, de veículos oficiais e de viaturas de emergência, assegurando que a população receba atendimentos essenciais e que tenha mais segurança, liberdade de circulação e tranquilidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.