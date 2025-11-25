Operação Caxias Livre ganha reforço do Governo do Estado - Divulgação

Operação Caxias Livre ganha reforço do Governo do EstadoDivulgação

Publicado 25/11/2025 19:29

Duque de Caxias - A Programa Caxias Livre da Prefeitura de Duque de Caxias ganhou o reforço do Programa Barricada Zero do governo do Estado. Desde segunda-feira, 24, que retroescavadeiras e caminhões cedidos pelo governo estadual estão sendo usados para a retirada de objetos usados para impedir e dificultar a circulação de veículos.

O programa Caxias Livre está em vigor desde setembro de 2025 e desde então, tem retirado barricadas em diversos pontos da cidade, restabelecendo a ordem pública, a mobilidade urbana e o acesso de serviços essenciais às comunidades. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, e o 15° Batalhão de Polícia Militar. Só no mês de novembro, mais de 500 toneladas de dejetos foram retiradas.



Em uma ação integrada entre o governo do estado, a prefeitura, o 15° BPM, a Guarda Municipal, o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e o sistema de vigilância e monitoramento da cidade (SMARTDuque) — que utiliza inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placas — foram retiradas, somente nessa segunda-feira, mais de 152 toneladas de barricadas em 67 pontos da Mangueirinha, no Corte 8. A operação foi acompanhada pelo prefeito Netinho Reis, que destacou a importância de devolver ao cidadão duque-caxiense a tranquilidade:

Operação Caxias Livre ganha reforço do Governo do Estado Divulgação



“Vivemos um novo tempo na segurança pública. Estamos unidos com o governador Cláudio Castro e com as polícias Civil e Militar para devolver ao morador o direito de ir e vir e garantir, por intermédio da segurança, um futuro melhor para nossa cidade. Lançamos o Caxias Livre em setembro e estamos atuando nos quatro distritos do município. Reitero que o Programa Caxias Livre é permanente e que continuará sendo executado, de maneira constante, em todas as regiões do município.”



O secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius, também ressaltou a importância das ações: “Vivemos um novo tempo na. Estamos unidos com o governador Cláudio Castro e com as polícias Civil e Militar para devolver ao morador o direito de ir e vir e garantir, por intermédio da segurança, um futuro melhor para nossa cidade. Lançamos o Caxias Livre em setembro e estamos atuando nos quatro distritos do município. Reitero que o Programa Caxias Livre é permanente e que continuará sendo executado, de maneira constante, em todas as regiões do município.”O secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius, também ressaltou a importância das ações:

“Já temos um efetivo de 25 policiais e de 10 viaturas da Polícia Militar, além de caminhões e de retroescavadeiras nas ruas. Com o apoio do governo do estado, vamos intensificar ainda mais nossas operações. Além da retirada de barricadas, as ações têm resultado na apreensão de drogas e de armas e na prisão de foragidos.”



A operação representa um avanço no fortalecimento da segurança pública. A retirada desses obstáculos instalados por criminosos é fundamental para garantir a circulação de moradores, de veículos oficiais e de viaturas de emergência, assegurando que a população receba atendimentos essenciais e que tenha mais segurança, liberdade de circulação e tranquilidade.