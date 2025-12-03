Duque de Caxias terá Natal iluminado com programação especial - Divulgação

Publicado 03/12/2025 19:02

Duque de Caxias - O Centro de Duque de Caxias já está se preparando para celebrar o nascimento de Jesus Cristo e também a chegada do Papai Noel. A Praça do Pacificador está recebendo uma Árvore de Natal de 12 metros, que já virou atração para quem passa pelo Centro. A entrada de Duque de Caxias, o Teatro Raul Cortez, a Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, a Praça do Relógio e a Praça do Sarapuí vão ganhar iluminação especial neste fim de ano.

A programação começa no dia 5 de dezembro, com o Pastor Cláudio Duarte e um grande show do cantor gospel Davi Sacer, às 21h. E, no dia 6 de dezembro, às 16h, acontece o momento mais esperado pelas crianças, a chegada do Papai Noel, que vai desfilar pelas principais ruas do Centro.

E a festa não para! Na Praça do Pacificador, o tradicional Quintal dos Botecos estará presente com barracas de comida, artesanato e muitos shows. Serão três fins de semana seguidos de programação com shows de artistas do mundo do samba e do pagode: 05, 06 e 07; 12, 13 e 14; e 19, 20 e 21 de dezembro.

Para garantir a segurança do público, haverá um esquema especial com o SmartDuque, a Guarda Municipal, a Polícia Militar com apoio do 15º BPM e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Também estarão presentes equipes de saúde, de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de limpeza urbana.