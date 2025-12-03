Duque de Caxias terá Natal iluminado com programação especialDivulgação
Duque de Caxias terá Natal iluminado com programação especial
Praça do Pacificador está recebendo uma Árvore de Natal de 12 metros
Caxias reduz índices de criminalidade e amplia bases de segurança
Cidade destaca-se com programas como o Caxias Livre
Caxias, em parceria com Unigranrio, oferece curso para serviço social
Aula de abertura foi realizada no auditório do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo
Alunas da Fundec ampliam renda com qualificação profissional
Instituição oferece aulas gratuitas em diversos cursos
Confira programação da campanha Dezembro Vermelho em Caxias
Cidade realiza testagem rápida, gratuita e anônima para ISTs
Teatro em Caxias realiza aulas de dança de salão e forró
Devido ao sucesso, há fila de espera para novas vagas
