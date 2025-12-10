Hospital do Olho de Caxias ultrapassa mais de 8 milhões de atendimentos - Divulgação

Publicado 10/12/2025 21:28

Duque de Caxias - Em dezembro de 2017, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurava a primeira unidade municipal especializada em Oftalmologia com atendimento inteiramente gratuito da Baixada Fluminense. Localizado no bairro Dr. Laureano, primeiro distrito do município, o hospital se firmou como unidade de referência para pacientes de todo o estado, sendo reconhecido pela excelência no atendimento e nos serviços que realiza.



Nesses 8 anos de funcionamento, o Hospital do Olho contabiliza mais de 8,1 milhões de atendimentos, com 4,6 milhões de exames e 1,9 milhões de consultas realizadas. Com números impressionantes, a unidade municipal também se destaca pelo alto número de procedimentos: 202 mil cirurgias de catarata, 933 transplantes de córnea e mais de 1.200 cirurgias de estrabismo.

Buscando sempre levar o melhor serviço aos pacientes, o hospital foi pioneiro, mais uma vez, ao oferecer a cirurgia de implante em gel Xen, um tratamento minimamente invasivo para o glaucoma, que traz resultados promissores e uma recuperação mais tranquila. Agora, o Hospital do Olho é o primeiro hospital público a realizar essa cirurgia de forma gratuita pelo SUS.



Visando modernizar o acesso da população aos serviços oftalmológicos gratuitos, a Secretaria Municipal de Saúde lançou, em agosto de 2025, um novo canal de atendimento para marcação de consultas no Hospital do Olho, pelo WhatsApp no celular, por meio do número 0800 000 36 27. Os números reforçam a importância do novo serviço, que fecha o ano com mais 29 mil consultas agendadas pelo WhatsApp.

Com a nova ferramenta, os munícipes têm acesso ao agendamento de suas consultas de forma prática, sem necessidade de longas filas ou de deslocamentos. Pensando nas pessoas que têm dificuldade de acesso à internet ou na utilização do WhatsApp no celular, a unidade segue também com as marcações de forma presencial, disponibilizando um agente na unidade para dar a orientação necessária, a fim de que o agendamento da consulta seja efetivado. O objetivo é garantir que todos tenham acesso à saúde com respeito, cuidado e acolhimento.

O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo e não atende emergências. O endereço é Praça do Laureano, 1.135, bairro Dr. Laureano, Duque de Caxias- RJ.