Indenizações do DPVAT podem ser solicitadas nas agências da Caixa a partir desta segunda-feira Marcelo Camargo / Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Publicado 19/01/2021 07:00

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil reiniciam nesta terça-feira o pagamento do Abono Salarial calendário 2020/2021. O pagamento do PIS/Pasep será para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. No Rio, nesta leva, o BB informou que cerca de 14,8 mil trabalhadores com direto ao benefício receberão um volume de recursos de R$ 14 milhões. Já a Caixa não informou os números específicos do Rio.

Porém, eles disseram que em todo país mais de 3,4 milhões trabalhadores têm direito ao saque do benefício, totalizando mais de R$ 2,75 bilhões em recursos disponibilizados. No caso do Pasep, em todo o país, O BB identificou cerca de 277 mil trabalhadores que possuem final de inscrição 5, totalizando aproximadamente R$ 277 milhões.

Publicidade

Em todo o calendário, no Estado do Rio, mais de 1,8 milhão de trabalhadores terão direito ao PIS, totalizando mais de R$ 1,4 bilhão a serem pagos ao longo de todo calendário de pagamento.

A Caixa informa que os beneficiários que não possuem nenhum outro tipo de conta corrente ou poupança no banco receberão pela conta poupança digital. Essas contas foram abertas de forma automática para os trabalhadores, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência, permitindo a movimentação dos recursos por meio do aplicativo CAIXA Tem.

Publicidade

Nos casos em que o valor do abono não possa ser creditado em conta existente ou na conta digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, bem como nas agências.

Para os correntistas do BB, o crédito será realizado em conta de forma automática. Para os demais, os pagamentos podem ser realizados via TED, sem nenhum custo, nos terminais de autoatendimento do BB ou pelo endereço eletrônico: www.bb.com.br/pasep

Publicidade

O valor do Abono Salarial foi atualizado em função do ajuste do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.100, conforme a Medida Provisória 1021/2020, de 30 de dezembro do ano passado. Agora, a quantia vai de R$ 92 a R$ 1.100. O saque pode ser realizado até 30 de junho deste ano.

Quem tem direito



Podem receber o Abono Salarial 2020/2021 os trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

Publicidade

Recebem o benefício na Caixa Econômica os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público tem inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Na Caixa, a consulta do direito ao benefício, bem como do valor disponibilizado, pode ser realizada por meio do app Caixa Trabalhador, pelo atendimento Caixa ao Cidadão 0800 726 0207 e no site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/.