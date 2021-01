Cerca de R$248,6 milhões serão repassados nesta quinta-feira Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 27/01/2021 17:07 | Atualizado 27/01/2021 18:27

Começa nesta quinta-feira o pagamento de um lote residual do auxílio emergencial para 196 mil brasileiros que estavam aguardando a liberação da quantia. Deste grupo, 191 mil enviaram contestações para rever a suspensão do benefício e foram considerados aptos para receber o crédito. Para isso, confira se o seu recurso foi aceito neste lote residual.

Para consultar e antes de ir até uma agência da Caixa para realizar o saque, os beneficiários devem acessar o aplicativo Caixa Tem para descobrir o status da contestação. O pagamento será destinado para aqueles que recorreram de 7 a 16 de novembro de 2020 e de 13 a 31 de dezembro de 2020.

Segundo o Ministério da Cidadania, R$248,6 milhões serão repassados para essas pessoas, que receberão todas as parcelas que tem direito de uma única vez. Os recursos estarão disponíveis na Conta Poupança Social Digital, para transferências, pagamentos e saques, para beneficiários nascidos de janeiro a dezembro.

Entre as 196 mil pessoas que vão receber a quantia, há 8,3 mil que receberão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio emergencial. Outras 40,9 mil pessoas receberão as três últimas parcelas. Uma terceira faixa, de quase 68,1 mil cidadãos, terá direito à quarta e à quinta parcelas. Por último, 78,3 mil vão receber a quinta parcela.

"É importante destacar que serão realizados, ao longo de 2021, os pagamentos do Auxílio Emergencial resultantes das contestações e de reavaliações decorrentes de atualização da base de dados que ainda estão em análise e que forem consideradas elegíveis", reforçou a pasta.

Ainda nesta quinta-feira, a Caixa Econômica Federal também vai disponibilizar o pagamento para outros cinco mil brasileiros que tiveram o benefício reavaliado no mês de janeiro, por conta de atualizações nos bancos de dados do governo. Em nova análise, ficou decidido que esses cidadãos também têm direito a receber as parcelas restantes. Nesse caso, o valor também será disponibilizado para nascidos de janeiro a dezembro.

Movimentação do benefício

A partir do crédito, os recursos do auxílio podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. No app, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas da Caixa.

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no CaixaA Tem, selecionar a opção "saque sem cartão" e "gerar código de saque". Depois, o beneficiário deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas, nos correspondentes CAIXA Aqui ou mesmo nas agências.







