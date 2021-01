Poço onde o bebê foi encontrado boiando pela mãe Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 15:12 | Atualizado 21/01/2021 15:15

Rio - Rio - Uma jovem de 20 anos foi presa na terça-feira (19) por abandono de incapaz depois que seu bebê de 10 meses foi encontrado morto no poço artesanal do quintal da família, em Guarani, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio. De acordo com as investigações da 124º DP (Saquarema), a mulher deixou a filha de três anos e o bebê sozinhos para ir à casa de parentes vizinhos.



Quando a mãe retornou, cerca de 30 minutos depois, viu que a filha estava dormindo sozinha na cama e a criança estava boiando dentro de um poço artesanal no quintal. De acordo com o depoimento da jovem, a criança teria engatinhado até o poço por quase 10 metros e caído. No entanto, a polícia ainda investiga o possível acidente, já que o chão do quintal é de terra batida e o bebê não tinha nenhuma marca de machucado nas pernas, segundo a perícia.

Publicidade

Ainda em depoimento, a mãe confessou que já havia deixado as crianças sozinhas em casa outras vezes. O delegado responsável pelo caso, André Bueno, determinou a prisão da mãe em flagrante e a mesma foi encaminhada para o presídio. Ela aguarda ainda a decisão da Justiça.

O caso segue em investigação.

Publicidade