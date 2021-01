Banco do Brasil Divulgação

Brasília - Funcionários do Banco do Brasil programam uma paralisação nacional nesta sexta-feira (29). O objetivo é a manifestação contra as medidas de resstruturação anunciadas pela empresa, que pretende fechar 112 agências e desligar cinco mil funcionários.

Depois do anúncio do Banco do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro cogitou demitir o presidente do banco. A ação foi recuada, porém, depois de um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com o Metrópoles, os funcionários do BB decidiram realizar a paralisação na última segunda-feira (25), em assembleia virtual. A greve vai durar 24 horas, durante a sexta-feira.

Uma das principais críticas dos trabalhadores é a redução salarial de até 40%. “A perspectiva é de revertermos essa desestruturação com fechamento de agências e demissão em massa, principalmente com a evolução da entrada em cena também de atores sociais e políticos em defesa do Banco do Brasil como instituição pública indissociável da vida dos brasileiros e do processo de desenvolvimento do nosso país”, disse ao Metrópoles o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília , Kleytton Morais, que acrescentou que a paralisação vai envolver todos os estados do Brasil.

A paralisação ainda luta contra a privatização do Banco do Brasil. “Temos como objetivo avisar toda a população que vai ficar desassistida dos serviços bancários, uma vez que vários municípios brasileiros têm apenas a nossa agência em operação. Isso obriga o pequeno agricultor, por exemplo, andar dias e mais dias em busca de uma operação”, completou o presidente.