Por O Dia

Publicado 08/02/2021 15:09

Rio - O CIEE Rio está oferecendo, nesta semana, 1.856 vagas para os níveis superior e médio no Estado do Rio. São, no total, 1.055 vagas para o ensino superior e 801 vagas para quem tem ensino médio completo. As vagas estão espalhadas em diversos municípios, como Barra Mansa, Macaé, Petrópolis e Rio de Janeiro.

para se inscrever, basta acessar o site do CIEE Rio

Confira as oportunidades desta semana:

ENSINO SUPERIOR: (1.055 Vagas)



Barra Mansa – Administração (25),Arquitetura (7), Ciências Contábeis (9), Comunicação (3),Direito (70),Enfermagem (5), Engenharia (3), Medicina Veterinária (1),Odontologia (1), Psicologia (1).



Campos – Administração (9).

Duque de Caxias – Administração (6),Comunicação (5),Ciências Contábeis (2), Direito (17),Engenharia (3),Farmácia (1), Informática (1), Medicina (7), Recursos Humanos (1).



Macaé – Administração (17),Biomedicina (2), Comunicação (1), Contabilidade (3),Estética (1), Engenharia (6), Logística (1), Informática (2).



Niterói – Administração (16),Comunicação (5),Design (1),Direito (58),Educação (5),Engenharia (6), Farmácia (1), Informática (2), Moda (1), Psicologia (1).



Nova Friburgo – Administração (6), Comunicação (2),Contabilidade (1), Direito (2), Informática (2).



Nova Iguaçu – Administração (47),Ciência da computação (1),Comunicação (5),Contabilidade (1),Direito (37), Educação (1),Engenharia (5),Recursos humanos (1).



Petrópolis – Administração (5),Arquitetura (1), Ciências contabeis (1), Comunicação (5),Educação (1),Engenharia (4), Psicologia (2).



Resende – Administração (3), Ciências contabeis (3),Enfermagem (1), Engenharia (2), Recursos Humanos (1).



Rio de Janeiro – Administração (181), Arquivologia (6),Biblioteconomia (1), Biomedicina (5),Ciências da computação (4),Ciências Atuariais (2),Comunicação (38), Design (8),Ciências Contábeis (34),Gastronomia (2), Direito (121), Economia (3), Comércio exterior (1), Educação (32),Engenharias (58), Estatística (2), Estética (1),Farmácia (1), Fotografia (1), Informática (29),Medicina (59), Medicina veterinária (2), Odontologia (2),Psicologia (2),Relações Internacionais (3).