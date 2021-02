Em 2020, a cidade do Rio de Janeiro contava com 9.265 ambulantes cadastrados, segundo levantamento da RioTur Reprodução/Facebook

Por Lucas Mathias*

Publicado 08/02/2021 16:28

Com a pandemia da covid-19, não haverá, em 2021, o tradicional carnaval de rua na cidade do Rio. Mas além da folia, um grupo em especial será bastante afetado com essa mudança: os vendedores ambulantes. Divertidos, ágeis e presentes em qualquer bloco, esses trabalhadores perderão dias em que a venda é praticamente garantida. Para ajudá-los, a Ambev criou a plataforma “Ajude um Ambulante”: uma ajuda financeira para os vendedores para diminuir o impacto das festas que não vão acontecer. Com isso, O DIA separou tudo o que você precisa saber para obter esse auxílio.

A empresa planeja ajudar cerca de 20 mil trabalhadores com um auxílio que pode chegar a R$ 255 para cada vendedor. Para recebê-lo, é preciso realizar o cadastro na plataforma e seguir o passo a passo definido pela Ambev, que inclui também a utilização do aplicativo de bebidas Zé Delivery.

Em 2020, a cidade do Rio de Janeiro contava com 9.265 ambulantes cadastrados, segundo levantamento da RioTur. A vendedora ambulante Jéssica Gomes Pereira cadastrou seus dados na plataforma assim que soube da iniciativa. Moradora do Morro da Babilônia, na Zona Sul do Rio, ela costuma vender bebidas nos carnavais e vai tentar receber o auxílio da Ambev para continuar mantendo sua família:

Jéssica Gomes Pereira é moradora do Morro da Babilônia, Zona Sul do Rio, e trabalha como vendedora ambulante no calçadão da praia Arquivo Pessoal

“Já está sendo bem difícil. Tenho quatro crianças, sou mãe solteira, não tenho ajuda. A única que eu tenho, no momento, é o Bolsa Família. E agora vai ser pior ainda porque não vai ter o carnaval, que é de onde eu tiro recursos para sustentar minha família. Está horrível para trabalhar, a situação está muito crítica”, contou.

Para auxiliar os trabalhadores, a ideia da empresa é que os ambulantes do carnaval tenham um papel diferente nesse ano: vender bebida, mas para as pessoas curtirem o carnaval em suas casas.

“Os ambulantes sempre estiveram com a gente e com os nossos consumidores nos Carnavais e esse ano não podia ser diferente. Estamos muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema”, comenta Jean Jereissati, CEO da Ambev.

Como se cadastrar?

O cadastro para o movimento “Ajude um Ambulante” deve ser feito no site da plataforma (www.ajudeumambulante.com.br) até o dia 17 de fevereiro. Lá, é preciso preencher um formulário com nome completo, CPF, data de nascimento, número do celular, e-mail, cidade e estado de residência.

Além disso, é preciso anexar um documento que comprove o trabalho como ambulante em carnavais de anos anteriores nas cidades do Rio de Janeiro (RJ); São Paulo (SP); Salvador (BA); Belo Horizonte (MG); Recife (PE); Olinda (PE); Florianópolis (SC) e Brasília (DF).

Esse documento pode ser um Termo de Permissão, uma autorização da Prefeitura, uma Licença para Ambulante, um Comprovante de Cadastramento de Ambulante ou credenciais dos carnavais 2019 ou 2020.

Campanha "Ajude um Ambulante" Divulgação/Ambev

Depois de preenchido e enviado o formulário, é preciso aguardar a confirmação dos dados, que pode durar até dois dias úteis. Caso os dados sejam aprovados, a confirmação chegará via e-mail e SMS.

Depois de aprovado o cadastro, é preciso abrir uma conta digital na Donus, uma empresa de serviços financeiros da Ambev. É por meio dessa conta que o valor da doação será recebido. Com o cadastro e a conta aberta, o vendedor ambulante já garante o recebimento de R$ 150. De acordo com a empresa, este valor estará disponível em até 30 dias úteis após a data de encerramento do movimento, no dia 21 de fevereiro.

Cupom para o Zé Delivery e compartilhamento

Assim que o cadastro for concluído, o vendedor ambulante receberá, por e-mail ou SMS, um cupom exclusivo para o aplicativo de bebidas Zé Delivery, que deve ser compartilhado com consumidores. Cada vez que o código for utilizado em uma compra no app, são creditados mais R$ 5 além dos R$ 150 garantidos. Quanto mais pessoas utilizarem o código, maior será o valor arrecadado. Porém, há um limite de 20 utilizações, ou seja, R$ 100.

A Ambev disponibiliza também um curso profissionalizante sobre consumo responsável de álcool, chamado Curso Boto Fé. Os ambulantes que concluírem os quatro módulos de aulas e retirarem o certificado de conclusão ganham mais R$ 5.

Assim como no valor inicial, a Ambev afirma que o bônus referente aos cupons utilizados estará disponível na conta Donus em até 30 dias úteis após a data de encerramento do movimento, no dia 21 de fevereiro.

*Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro