Caminhão de cerveja é saqueado na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 16:45

Rio - Um caminhão carregado de cerveja foi saqueado no bairro de Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, no começo da tarde desta quarta-feira (6). Em um vídeo, recebido pelo DIA, populares da região se aglomeraram em cima da carga e levam os produtos.



Veja o vídeo:

Publicidade

Legenda: Caminhão de cerveja é saqueado na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (6).



Assista:#ODia pic.twitter.com/dyage8ZQtP — Jornal O Dia (@jornalodia) January 6, 2021

De acordo com informações iniciais, policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar um possível acidente de trânsito na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy. Chegando ao local, os PMs foram informados pelo motorista do caminhão que a carga do veículo teria sido saqueada por populares. A ocorrência está em andamento e não há registro de feridos.

Publicidade

Segundo o Código Penal, a ação de apropriação de um produto patrimonial é crime previsto no art. 169 e pode levar de um mês a um ano de prisão. Mesmo se a carga não estiver segurada, o material continua tendo dono.

Procurada, a Ambev preferiu não comentar o caso.