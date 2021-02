"Acho que vai ter uma prorrogação. O ideal é a economia voltar ao normal. Estão com dificuldade? Estão. Grande parte da população está com dificuldades", disse Bolsonaro AFP

Publicado 09/02/2021 14:32 | Atualizado 09/02/2021 14:45

Antes resistente à ideia de uma prorrogação do auxílio emergencial, Bolsonaro já começa a mudar seu discurso. Sob pressão do Congresso e contra a vontade do ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente da República disse achar que haverá a continuação do benefício, mesmo que em moldes diferentes. Segundo ele, porém, é preciso ter responsabilidade para que a situação não vire uma “bola de neve”.

“Acho que vai ter uma prorrogação. O ideal é a economia voltar ao normal. Estão com dificuldade? Estão. Grande parte da população está com dificuldades", disse o presidente.

Um dos temores de Bolsonaro na pauta da volta do benefício, porém, é seu impacto no mercado: "É mais um endividamento. Se você não fizer com responsabilidade isso, acaba tendo a desconfiança do mercado e aumenta o valor do dólar, passa para seis reais. E vai impactar no preço do combustível. Fica uma bola de neve”, declarou.

Ao falar em uma “linha de corte”, Bolsonaro também sinalizou pela redução no número de pessoas atendidas pelo benefício. Em meio ao endividamento da União e à discussão sobre o teto de gastos, que limita as despesas públicas ao crescimento da inflação, o presidente se mostrou preocupado:

“Foram cinco meses de R$ 600 e quatro meses de R$ 300. O endividamento chegou na casa de R$ 300 bilhões. Tem um custo. O ideal é a economia voltar ao normal. Tem a pressão? Tem. Está sendo estudado uma linha de corte. Foram 68 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial. Até quando a gente pode bancar isso daí? Tem que ver o endividamento da União”, reforçou.