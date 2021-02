Os trabalhadores que têm direito ao PIS e não são correntistas da Caixa terão o valor disponibilizado em uma Conta Poupança Social Digital criada automaticamente Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 10/02/2021

Com a decisão do governo de adiantar o abono salarial, os valores do PIS e Pasep estarão disponíveis, a partir da próxima quinta-feira, para o saque de trabalhadores nascidos entre março e junho ou com final de inscrição entre 6 e 9. Nesta terça, mais de 7,5 milhões que atuam no setor privado já tiveram o benefício do PIS creditado pela Caixa Econômica Federal. Aqueles que não forem correntistas do banco, receberão o valor por meio da Conta Poupança Social Digital, criada de forma gratuita e automática no aplicativo Caixa Tem. Já os 500 mil beneficiários do Pasep, vinculados ao setor público, devem receber o abono pelo Banco do Brasil. Em ambos os casos, os trabalhadores poderão movimentar o valor recebido até o dia 30 de junho de 2021.

Para casos específicos de beneficiários do PIS que não possam ter o valor creditado em conta existente ou na Poupança Social Digital, o saque poderá ser feito com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, bem como nas agências. Enquanto os servidores públicos que têm direito ao Pasep e não são correntistas do Banco do Brasil vão receber o benefício via TED, na internet e TAA, e nas agências do BB.

Tem direito ao abono salarial 2020/2021, os trabalhadores inscritos no PIS/Pasep, há pelo menos cinco anos, que estejam com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial, conforme categoria da empresa. Os beneficiários também devem ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos um mês em 2019, recebendo até dois salários mínimos. O valor do Abono varia entre R$92 e R$1.100, de acordo com o tempo de serviço prestado.

Como verificar quem tem direito?

Para checar se tem direito ao PIS, o trabalhador pode fazer uma consulta pelo site www.caixa.gov.br/ , basta ter o número do NIS em mãos. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800-726-02-07.

No caso do Pasep, os servidores precisam checar se o valor foi depositado em conta. Se não tiver recebido, o funcionário precisa procurar uma agência do Bando do Brasil portando um documento de identificação. Outras informações estão disponíveis pelo site www.bb.com.br/pasep ou pelo telefone 0800-729-00-01.

Os trabalhadores que não sacaram o abono salarial do calendário anterior, de 2019/2020, com base em 2018, ainda podem sacar os valores. O prazo vai até 30 de junho deste ano e o saque pode ser feito nos canais de atendimento com cartão e senha Cidadão, ou nas agências da Caixa.Para consultar se tem direito e o valor disponível, o beneficiário deve acessar o site www.caixa.gov.br/abonosalarial ou ligar para o atendimento Caixa ao Cidadão (0800-726-0207).No caso do Pasep, os valores ficam disponíveis para saque por cinco anos, contados do encerramento do exercício. Os abonos não sacados são transferidos automaticamente, sem necessidade de solicitação do trabalhador.