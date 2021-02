Prefeitura realiza desocupação em imóvel no Centro do Rio Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 11:33 | Atualizado 14/02/2021 13:01

Em janeiro, o prefeito Eduardo Paes lançou o plano Reviver Centro, que visa estimular a recuperação social, econômica e urbanística do Centro do Rio através da construção de novas moradias e, também, da reforma de prédios comerciais, para transformá-los em edifícios residenciais ou mistos. Com o retorno das sessões legislativas da Câmara Municipal do Rio, o projeto deve ser anunciado nesta semana.

Um dos objetivos do projeto é a revitalização do Centro da cidade, um dos trechos mais atingidos durante a pandemia da Covid-19. Para a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (ABADI), a iniciativa visa restaurar, valorizar e manter as construções históricas do bairro, além de terrenos vazios. De acordo com a associação, mais de 40% dos imóveis foram esvaziados entre março e dezembro de 2020.

De acordo com Marcelo Borges, diretor de Condomínio e Locação da ABADI, a associação reconhece o esforço do mercado em dar força ao Reviver Centro. Inclusive, a própria ABADI, junto com o Secovi Rio, encaminhou um ofício à prefeitura, particularmente ao Washington Fajardo, atual secretário de Planejamento Urbanístico, se oferecendo como entidade que pode dialogar com a prefeitura, dar ideias, participar de projetos e discussões sobre o assunto.

“Acreditamos que o centro da cidade pode voltar a ser uma região híbrida, com imóveis comerciais convergidos e convertidos em residenciais, como era no passado. Lógico que precisamos de um projeto de infraestrutura voltado para que todo plano dê certo, que atraia investidores e incorporadoras para a região”, ressalta Marcelo.



O diretor ainda demonstra preocupação com o esvaziamento dos imóveis comerciais da região, diretamente afetados pela pandemia da Covid-19. “A gente tem um déficit habitacional muito grande que pode e precisa ser resolvido. Estamos com uma vacância grande de imóveis comerciais no centro da cidade. É um cenário grave e incomodo, portanto, vemos com bons olhos o esforço em reverter essa situação. Estamos muito motivados com essa iniciativa”, finaliza.