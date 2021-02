De acordo com a Febraban, nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado para garantir o mínimo de três horas de funcionamento Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 09:48 | Atualizado 15/02/2021 11:19

Embora muitos estados e municípios tenham cancelado os pontos facultativos no período de Carnaval em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), os bancos não abrem para atendimento ao público nesta segunda e terça-feira. O expediente será retomado na quarta-feira de Cinzas, dia 17, às 12h, com encerramento em horário normal do fechamento das agências.

No entanto, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de funcionamento.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 15 ou 16 poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.



Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA). Para aqueles clientes que irão passar a semana inteira viajando e não dispensam a ida até uma agência, é possível consultar o endereço dos bancos no site Busca Banco da Febraban. Basta acessar o link www.buscabanco.com.br e fazer a busca de acordo com o Estado e município desejado.