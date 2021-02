Cursos são gratuitos e realizados na modalidade a distância nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional Arquivo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 13:04

Com o objetivo de atender os consumidores e fornecedores do segmento da educação particular que foram afetados no último ano pela pandemia do coronavírus, o Procon-RJ fará um mutirão virtual de conciliação entre alunos e instituições de ensino privadas. Em 2020, a demanda em relação a este segmento, teve um aumento de 79% se comparado com o ano anterior. O evento acontecerá entre os dias 22 e 26 de março.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, observa que tanto as famílias quanto as instituições de ensino foram afetadas com a pandemia. “O mercado de consumo foi severamente atingido, gerando muitas reclamações no Procon e ações na Justiça. Não foram poucos os pais e estudantes com pendências financeiras junto às instituições de ensino que acabaram por sair da escola ou faculdade, havendo um aumento no percentual da evasão escolar, inadimplência e desistência em relação a 2019”.

O Procon-RJ já implantou em 2020 a audiência de conciliação virtual e o primeiro mutirão virtual irá seguir o mesmo modelo, evitando aglomeração. As instituições convidadas poderão confirmar participação e tirarem dúvidas sobre o mutirão através do e-mail Todas as instituições convidadas, que aceitarem participar do evento, assinarão um termo se comprometendo a fazer uma negociação diferenciada do que já tenha sido ofertado diretamente ao consumidor. O objetivo será solucionar os problemas apresentados pelos consumidores em uma semana especialmente voltada para conciliações que ocorrerão sob a supervisão da equipe de atendimento do Procon-RJ.O Procon-RJ já implantou em 2020 a audiência de conciliação virtual e o primeiro mutirão virtual irá seguir o mesmo modelo, evitando aglomeração. As instituições convidadas poderão confirmar participação e tirarem dúvidas sobre o mutirão através do e-mail [email protected]

Os consumidores podem participar através do link: https://forms.gle/2J9BkoyL8M1v7Uf99