Rio - Festas de Réveillon particulares estarão permitidas na cidade do Rio. O anúncio foi feito pelos órgãos de fiscalização da Prefeitura do Rio, durante coletiva de imprensa para anunciar o plano para evitar aglomerações no Réveillon da capital, na tarde desta segunda-feira, no Palácio da Cidade, em Botafogo.



Segundo o superintendente de educação da Vigilância Sanitária, Flávio Graça, as festas privadas com vendas de ingressos serão realizados apenas em estabelecimentos que já possuem alvará de permissão para eventos de entretenimento, como hotéis, casas de shows e clubes.



"Ficará suspensa a concessão de autorizações e licenças pelos órgãos municipais competentes, para a realização de qualquer evento de entretenimento até as 6h do dia 1º de janeiro de 2021. Isso significa que estarão permitidos eventos apenas nos estabelecimentos que já possuem essa atividade prevista no seu alvará. Os que não possuem precisariam pedir uma licença de caráter transitório, que não será concedida", explicou.



Quiosques a beira da praia não poderão fazer eventos fechados, nem realizar shows ao vivo.



"Os quiosques vão poder funcionar normalmente, para o seu fim principal, que é a venda de comidas e bebidas. O que não poderá fazer, é colocar grades para cercar o local, fazer eventos e tocarem música ao vivo", esclareceu Alexandre Cardeman, chefe executivo do Centro de Operações Rio (COR).



Será necessário comprovar que está indo para o evento



Entre as medidas para evitar aglomerações durante o Réveillon, apresentadas pela Prefeitura do Rio, estão a instalação de diversos pontos de bloqueio em Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Urca, na Zona Sul do Rio, e Barra da Tijuca e Recreio, na Zona Oeste.



Estes funcionarão das 20h do dia 31 até às 3h do dia 1º de janeiro, proibindo a entrada de transportes públicos, veículos de fretamento, como vans, ônibus e microônibus, e particulares.



Para ultrapassar os bloqueios em veículos particulares, as pessoas precisarão apresentar aos agentes da Guarda Municipal e Policiais Militares que estarão nas barreiras, comprovantes de residência ou de trabalho, e vouchers de hospedagem ou de ingresso da festa.



Além disso, também fica proibido o estacionamento em toda orla carioca, e na Avenida Pasteur, na Urca, e nas avenidas Borges de Medeiros e Epitacio Pessoa, na Lagoa, a partir da meia noite do dia 31.



"A ideia é desestimular a ida dessas pessoas para os pontos de aglomeração. Queremos dificultar ao máximo a chegada delas nas orlas e nesses eventos também. Antes mesmo das medidas, contamos com a consciência das pessoas de evitarem a transmissão do novo coronavírus", declarou Alexandre Cardeman.

Festas religiosas permitidas

Os fiéis cariocas de todas as religiões poderão ir às praias da capital fazer suas preces. No entanto, as

cerimônias terão restrições para evitar aglomeração. O metrô, por exemplo, a partir das 20h do dia 31 estará fechado. "O que não poderá acontecer é a instalação de tendas, palanques, montar uma estrutura, mas as pessoas poderão fazer seu ato religioso normalmente, respeitando as regras de ouro, usando máscaras de proteção e evitando aglomerações", explicou José Ricardo Soares, inspetor-geral da Guarda Municipal do Rio.

A recomendação do chefe -executivo do Centro de Operações Rio (COR), Alexandre Cardeman, é que os religiosos vão praticar sua fé antes do horário dos bloqueios das ruas que dão acesso às orlas. A partir das 20h do dia 31, os bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon, na Zona Sul, e Barra da Tijuca e Recreio, na Zona Oeste, terão diversas barreiras que irão impedir a entrada de transportes públicos, veículos de

fretamento e particulares.



O prefeito em exercício, Jorge Felippe, também reforçou o pedido de respeito ao decreto das barreiras. "As

pessoas religiosas não estão impedidas de praticarem a Virada do ano com sua fé, desde que se adequem ao decreto em relação a horário, bloqueios e demais restrições. O que queremos é desestimular o fluxo de muitas pessoas aglomeradas ao mesmo tempo nos mesmo pontos, modais de transporte e horários”, declarou Felippe.

Ainda segundo a Guarda Municipal, a principal cerimônia religiosa realizada na praia de Copacabana, a tradicional procissão para Iemanjá, que sai do Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio, no dia 29 de dezembro, não deverá ser realizada. "A associação do Mercadão todo ano entra em contato conosco para fazermos a segurança da carreata e acompanhar até a praia, mas esse ano, eles não pediram nosso apoio”, contou o inspetor-geral da Guarda.



O decreto divulgado também não alterou as resoluções anteriores que permitiam cultos, missas e sessões de religiões de matriz africana.