Em todo o Brasil, 10,4 milhões têm direito a saque das cotas do PIS Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 17:03

Secretaria de Previdência, ligada ao Ministério da Economia, lançou em seu portal um guia de educação financeira para aposentados e pensionistas. Com nome "Educação Financeira para Pessoas Idosas - Guia para aposentados e pensionistas do INSS”, a cartilha visa disseminar princípios de educação financeira que auxiliem na tomada de decisões mais conscientes com relação ao uso dos recursos financeiros de aposentados e pensionistas.

Elaborada com linguagem simples, o objetivo da cartilha é contribuir para evitar o endividamento dos idosos. Entre os temas da cartilha estão as formas de acesso ao benefício, as modalidades de crédito, a prevenção contra golpes e fraudes, além de informações adicionais sobre direitos das pessoas idosas.

Publicidade

A cartilha é uma das iniciativas decorrentes da participação da Secretaria de Previdência na 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, realizada em novembro do ano passado, parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).

Na época, o material foi apresentado em reunião do Conselho de Nacional de Previdência Social, quando os membros tiveram a oportunidade de apresentar sugestões e ajudarem no aperfeiçoamento do material.

Publicidade