Falta de transparência do Ministério da Saúde compromete o combate ao novo coronavírus Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 12:07 | Atualizado 25/02/2021 12:14

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou nesta quarta-feira, dia 24, um novo rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Ao total, a agência incluiu 69 novas coberturas, além de outras alterações que ampliam e qualificam a assistência aos beneficiários. A resolução entrará em vigor a partir do dia 1º de abril.

Com o novo rol de coberturas médicas, 50 serão relativos a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. Na lista de medicamentos estão 19 antineoplásicos orais que contemplam 28 indicações de tratamento para diversos tipos de câncer, 17 imunobiológicos com 21 indicações para tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes, como psoríase, asma e esclerose múltipla e, ainda, um medicamento para tratamento de doença que leva a deformidades ósseas. Na lista dos procedimentos estão exames, terapias e cirurgias para diagnóstico e tratamento de enfermidades do coração, intestino, coluna, pulmão, mama, entre outras.

Publicidade

Outras atualizações que não envolvem ampliação de cobertura fazem parte desse ciclo de revisão, entre as quais alterações em DUTs e aprimoramento de termos descritivos de procedimentos já elencados no rol.

Segundo o diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel, esse ciclo de atualização seguiu um processo que, além de bastante criterioso, também foi inovador, pois trouxe uma série de aprimoramentos que vão resultar em ganhos para o consumidor e para o setor em geral.

Publicidade

“O novo rol de Procedimentos é fruto de diversas inovações em termos de processo de trabalho e de conteúdo. A qualidade das discussões técnicas realizadas, a ampliação da participação da sociedade, a transparência dada a todo o processo e o conjunto robusto de elementos analisados para definição dos procedimentos incorporados qualificou a tomada de decisão por parte da Diretoria Colegiada da ANS e permitiu ganhos importantes para a sociedade”, avalia o diretor.

"Para chegarmos à tomada de decisão quanto aos procedimentos que devem ser incluídos, avaliamos um conjunto de critérios, entre os quais os benefícios clínicos comprovados, o alinhamento às políticas nacionais de saúde e a relação custo/efetividade. Feita essa rigorosa análise, os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos coletivos e os resultados clínicos são os mais relevantes para o conjunto dos pacientes”, explica o diretor Rogério.

Publicidade

Procedimentos incorporados

- MEDICAMENTOS

Publicidade

Antineoplásicos orais (tratamento de câncer)



ABEMACICLIBE (DUAS INDICAÇÕES): mama

RIBOCICLIBE (DUAS INDICAÇÕES): mama

PALBOCICLIBE (DUAS INDICAÇÕES): mama

ALECTINIBE: pulmão

ESILATO DE NINTEDANIBE: pulmão

OSIMERTINIBE: pulmão

CABOZANTINIBE: rins

REGORAFENIBE: fígado

LENVATINIBE: fígado

COBIMETINIBE: melanoma

DABRAFENIBE EM COMBINAÇÃO COM TRAMETINIBE: melanoma

APALUTAMIDA: próstata

ENZALUTAMIDA: próstata

CITRATO DE IXAZOMIBE: mieloma

LENALIDOMIDA (QUATRO INDICAÇÕES): 3 para mieloma múltiplo e 1 para síndrome mielodisplásica

IBRUTINIBE (TRÊS INDICAÇÕES): 1 para linfoma de células do manto e 2 para leucemia linfocítica crônica

VENETOCLAX (DUAS INDICAÇÕES): leucemia linfocítica crônica e leucemia mieloide aguda

MIDOSTAURINA: leucemia mieloide aguda

NILOTINIBE: leucemia mieloide crônica



Imunobiológicos (tratamento de doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes)



ALENTUZUMABE: esclerose múltipla

NATALIZUMABE: esclerose múltipla grave com rápida evolução

OCRELIZUMABE: esclerose múltipla e formas recorrentes

BETAINTERFERONA 1ª: esclerose múltipla

ACETATO DE GLATIRÂMER: esclerose múltipla

ADALIMUMABE (TRÊS INDICAÇÕES): hidradenite supurativa (doença de pele crônica inflamatória), uveíte e psoríase

OMALIZUMABE (DUAS INDICAÇÕES): urticária crônica e asma

BENRALIZUMABE: asma

MEPOLIZUMABE: asma

ETANERCEPTE: psoríase

GUSELCUMABE: psoríase

INFLIXIMABE (DUAS INDICAÇÕES): psoríase e retocolite ulcerativa

IXEQUIZUMABE: psoríase

SECUQUINUMABE: psoríase

USTEQUINUMABE: psoríase

GOLIMUMABE: retocolite ulcerativa (doença inflamatória intestinal crônica)

VEDOLIZUMABE: retocolite ulcerativa

Publicidade



Outros medicamentos



TERAPIA INTRAVENOSA COM ÁCIDO ZOLEDRÔNICO PARA DOENÇA DE PAGET (deformidades ósseas)

- PROCEDIMENTOS

Publicidade

EXAMES



ENTEROSCOPIA DO INTESTINO DELGADO COM CÁPSULA ENDOSCÓPICA: diagnóstico de sangramento intestinal

ENSAIO PARA DOSAGEM DA LIBERAÇÃO DE INTERFERON GAMA: detecção de tuberculose

CALPROTECTINA, DOSAGEM FECAL: detecção de inflamação intestinal

RAZÃO DO TESTE sFlt-1/PlGF: diagnóstico de risco de pré-eclâmpsia

PD-L1 – DETECÇÃO POR TÉCNICAS IMUNOHISTOQUÍMICAS: detecção de câncer de pulmão

FLT3 – PESQUISA DE MUTAÇÕES: diagnóstico de leucemia mieloide aguda

TERAPIAS



ABLAÇÃO PERCUTÂNEA POR CORRENTE DE CRIOABLAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA: coração

RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA POR ELÉTRONS (IOERT): câncer de mama

TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA: úlcera de pé diabético

HEMODIAFILTRAÇÃO ONLINE (HDF-OL): rins

Publicidade

CIRURGIAS



ARTROPLASTIA DISCAL DE COLUNA VERTEBRAL: coluna cervical

CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA COLUNA VERTEBRAL - HÉRNIA DE DISCO LOMBAR

IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI): coração

OSTEOTOMIA DA MANDÍBULA E/OU MAXILAR COM APLICAÇÃO DE OSTEODISTRATOR: correção de deformidade na mandíbula

- CONSULTA



Consulta com enfermeiro obstetra ou obstetriz

Publicidade

ALTERAÇÕES DE DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (INCLUSÃO DE COBERTURA)

TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA: amplia cobertura para pacientes com glaucoma

IMPLANTE DE MONITOR DE EVENTOS (LOOPER IMPLANTÁVEL): amplia cobertura para pacientes pós-acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico

ANÁLISE MOLECULAR DE DNA: inclusão do exame de “SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA” para investigação de deficiência intelectual de causa indeterminada e inclusão de outras especialidades para a solicitação do procedimento Análise Molecular de DNA

TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA: alinhamento com as indicações do Ministério da Saúde para o transplante de células tronco hematopoiéticas