Correntistas do Bradesco reclamam de instabilidade em aplicativo e site do banco Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 14:53

Rio - Usuários do aplicativo do Banco Bradesco relataram, na manhã desta quinta-feira, instabilidade ao tentar acessá-lo. A instabilidade também afeta o Internet Banking do Bradesco, acessado pelo computador.

De acordo com oDowndetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, o pico de reclamações aconteceu às 11h30, com mais de 300 relatos de erro.

Através das redes sociais, o Bradesco informou que está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível, e recomenda tentar acessar a conta pelos meios digitais mais tarde ou usar alternativas como o Fone Fácil.

"O Bradesco registrou momentos de intermitência no APP pessoa física. Equipes do banco já estão trabalhando para normalização, o que deve ocorrer em breve. Os demais canais de atendimento operam normalmente", informou o banco em nota.