Por O Dia

Publicado 06/03/2021 17:52

O Santander Brasil, em comemoração ao mês das mulheres, vai oferecer taxas especiais para Pessoa Jurídica que optar por antecipar recebíveis de compras do cartão de crédito.

A campanha começa no dia 8 de março e é destinada a empresas com faturamento mensal de até R$ 3 milhões que tenham mulheres como proprietária ou sócia majoritária.

A empresária pode solicitar a antecipação automática de recebíveis pelo aplicativo do Santander. A antecipação de recebíveis é a operação em que empresa solicita ao banco para adiantar o recebimento do valor das vendas à vista ou parceladas pagas com cartão de crédito. O desconto do Santander sobre a taxa referente à operação, no mês de março, pode chegar a até 40%, conforme o perfil da cliente.