10/03/2021

O prazo para declaração do Imposto de Renda em 2021 termina no dia 30 de abril e, desta vez, os contribuintes terão uma forma de facilitar o processo. A Receita Federal liberou, nesta terça-feira (9), o acesso à cópia da última Declaração do Imposto sobre a Renda Pessoa Física (DIRPF), entregue em 2020, sem necessidade do certificado digital. Com isso, a intenção é tornar mais prático o preenchimento da declaração deste ano. Até o momento, mais de dois milhões de contribuintes já acertaram suas contas com o Imposto de Renda 2021

O serviço poderá ser acessado pelo Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) utilizando apenas o login e a senha do contribuinte. A medida chega para auxiliar aqueles que acabam perdendo tempo na declaração porque não sabem onde encontrar o documento do ano anterior.

“O objetivo do serviço é dar aos contribuintes acesso à declaração do ano anterior para ajudar no preenchimento da declaração de 2021, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade de atendimento presencial da Receita”, afirma a instituição.

Para acessar o serviço, é preciso entrar no Portal e-CAC, acessar o sistema de ”Processos Digitais (e-Processo)” e clicar em ”Abrir Dossiê Digital de Atendimento”. Depois, escolher a área de concentração ”Cópia de Documentos” e selecionar o serviço ”Obter cópia da última DIRPF entregue”. Não é necessário juntar documentos, pois a própria abertura do dossiê será suficiente para a emissão da cópia da declaração.

Segundo a Receita Federal, o processo deve ser gerado em nome do titular da declaração cuja cópia se pretende receber, ou seja, o login no e-CAC deve ser feito pelo próprio titular da declaração. Com isso, a cópia da última DIRPF transmitida nos últimos cinco anos será anexada ao processo aberto e poderá ser obtida ao acessá-lo, pela opção “Meus Processos”.

O contribuinte que já possui certificado digital pode baixar a cópia da declaração de qualquer ano pelo sistema de cópia de declarações no e-CAC.