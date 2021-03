Ministro da Economia Paulo Guedes EDU ANDRADE/Ascom/ME

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/03/2021 18:52

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a pauta de reformas foi destravada com o novo comando do Congresso Nacional, eleito este ano, e que o Legislativo está se mostrando reformista. "Tivemos aprovações de importantes reformas em intervalo de semanas. Destravando a pauta de reformas, o Brasil será a maior fronteira de investimentos do ano de 2021", afirmou.



Depois da alta no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro, o ministro disse que é preciso sinalizar claramente que o aumento de preços não será "permanente e generalizado". "Você sinaliza que aumento de preços é provisório com a independência do Banco Central", completou.

Ele disse que a guinada para a "centro-direita" no Congresso Nacional é reflexo das eleições de 2020, quando o PT e outros países da esquerda perderam muitas prefeituras.

Depois da aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Emergencial nas duas casas, Guedes agradeceu o "Congresso reformista".



"Novas lideranças que apoiam a pauta de centro-direita. A condução pelo senador Rodrigo Pacheco presidente do Senado e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira tem sido brilhante. Tivemos Eletrobras, Correios, independência do Banco Central e o projeto sobre gás natural vem na próxima semana", afirmou o ministro da Economia.