Implantação de tapetes sanitários é uma das exigências para a retomada de atividades nos shoppings FOTOS: Luciana Carneiro/Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 07:00

Nesta segunda-feira, dia 15, é marcado pelo Dia do Consumidor, considerada uma das principais datas do varejo no primeiro semestre. O comércio varejista oferece uma série de ofertas especiais para atrair os clientes. Clientes podem encontrar em lojas online e físicas ofertas com até 80% de desconto.

Até o dia 17, a Americanas promove a campanha “Semana do Consumidor: você com tuuudo!”. Com sortimento de mais de 87 milhões de produtos, a marca preparou promoções imperdíveis e descontos de até 80% no app, site e nas lojas. O Shoptime também está com ofertas de 80% até a mesma data.

Entre as ofertas das linhas de eletrônicos e informática estão a Smart TV LG 60 4K e o Tablet 8 Galaxy 32 GB T290 PT Samsung. Os clientes ainda podem parcelar compras acima de R$ 499,90 nas lojas físicas da Americanas em até 10 vezes sem juros. Quem preferir aproveitar a semana de promoções sem sair de casa, pode realizar seu pedido pelo app, site ou Whatsapp (21 4042-0321), com opções de retirada na loja mais próxima ou entrega com segurança e em casa, em até 3 horas (para pedidos realizados até às 16h).

No site e app, os clientes também encontrarão ofertas imperdíveis, como Smartphone Samsung Galaxy A10s por R$799,00 e TV Philco por R$ 999. No Shoptime, é possível encontrar notebook Positivo por R$ 1599,99, forno elétrico Philco por R$ 272,99 e MOP Giratório por R$ 48,99.

O Submarino está com promoções até do dia 16. Os clientes que pagarem com o super app Ame Digital poderão comprar smartphones com até R$ 1 mil de cashback, ou seja, parte do dinheiro de volta, smart TVs com até R$ 500 de cashback e equipamentos para pc gamer com até R$ 900 à vista. Além disso, o Submarino também terá cupons de ofertas progressivas na categoria de livros (2 livros com 15% OFF e 3 ou mais livros com 20% OFF) e condições especiais de até 40% de desconto para consoles e games.

A C&A oferece descontos de até 40% e dinâmicas promocionais exclusivas em seu e-commerce e aplicativo. Neste fim de semana e segunda-feira, as clientes C&A poderão usufruir de descontos progressivos em todas as categorias da marca: vestuário, calçados, acessórios, eletrônicos, cosméticos e maquiagens - além da Galeria C&A, marketplace da varejista.

Especialmente na segunda-feira (15), as clientes que ativarem o cupom "MUITOEU" no e-commerce e aplicativo da marca terão acesso a 20% de desconto em roupas e calçados para os as categorias feminino, masculino e infantil. Neste dia, todos os relógios estão com 40% de desconto, enquanto as maquiagens com 20% OFF.

Na Leader, há a promoção ‘Leve 4 e Pague 3’. O cliente escolhe quatro peças que estejam com a etiqueta vermelha e a de menor valor não será cobrada. Os itens escolhidos não precisam ser da mesma categoria ou iguais, mas há um limite de oito peças por pessoa.

A Mega Liqui é válida somente para as lojas físicas, porém outros produtos, muitos deles promocionados, podem ser encontrados nos outros canais de vendas, tais como: jogo de cama de casal, de quatro peças, por R$ 35; sapatilhas e rasteiras a partir de R$ 20; conjunto de potes, com três itens, por R$ 15; camisa polo por R$ 25; conjuntos infantis por R$ 28; toalha de banho por R$ 10; e muito mais. Além das lojas físicas, a Leader atende também pelo whatsapp da rede, o Leader ZAP: (21) 2018-0551, e pelo site www.lojasleader.com.br que, por enquanto, atende somente a Região Metropolitana do Rio.

A Leroy Merlin promove, neste domingo, descontos com 10% e 20% por meio dos cupons: esquenta10 e esquenta20. Já a partir de segunda-feira, além dos descontos, que podem chegar a até 70%, a marca realizará 24h de promoções divididas por setores.

No curso de inglês Brasas, entre os dias 15 e 20, quem se matricular no BRASAS ganha o primeiro livro grátis! Ambas promoções têm como foco novos e ex-alunos que se matricularem nas unidades do curso no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu. Para mais informações sobre valores, endereços e horários, acesse o link https://linktr.ee/brasasenglish.course

A Mobly desenvolveu uma seleção especial de ofertas, com produtos para sala, quarto, cozinha, e itens de decoração para todos os ambientes. A principal promoção da semana é para quem deseja móveis para sala, quarto, cozinha e área externa, a campanha disponibiliza até 80% de desconto em itens para compor todos os ambientes. É possível encontrar sofás, conjuntos de mesa de jantar, guarda-roupas e cadeiras. Todos os produtos ainda podem ser adquiridos em até 10x sem juros.

No supermercado Guanabara, as ofertas vão desde bebida, passando por biscoito, arroz e leite condensado. A lista foi preparada com base nos produtos mais pedidos nas redes sociais do Guanabara. Vale lembrar que os preços são válidos apenas na segunda-feira.

Leite condensado Moça 395g - lata: R$4,75



Leite condensado Moça 395g – TP :R$ 4,75



Azeite Galo 400ml: R$14,98



Creme de leite Italac: R$ 2,37



Biscoito Passatempo: R$ 1,37



Carne pá, peito, acém - kg: R$ 23,98



Whisky Red Label 750 ml: R$ 49,99



Gin Beefeater 750 ml: R$ 89,00



Whisky Ballantines 750 ml: R$ 49,90



Vodka Absolut 750 ml: R$ 49,00



Gin Tanqueray: R$ 99,00



Gin Gordon: R$ 49,00



Arroz Tio João 5kg: R$ 26,98

Shoppings

Os shoppings da brMalls no Rio, NorteShopping, Plaza Niterói e Shopping Tijuca vão oferecer serviços e ações especiais em comemoração ao Dia do Consumidor. No NorteShopping, a Quem Disse, Berenice? terá descontos que chegam a 40% até 19/03 em itens selecionados para a Semana do Consumidor. O combo de três batons da nova coleção Mulheres que Amamos de R$ 128,70 sai por R$ 95,80; a máscara de cílios Big Bang de R$ 69,90 fica por R$ 41,94. Já na Imaginarium, os descontos chegam a 60% até 21/03, em comemoração ao dia. O kit pipoca duplo série killer de R$229,90 sai por R$ 169,90; a massageadora de pescoço shiatsu de R$ 429,90 fica por R$329,90; e o estojo degradê cintilante de R$ 49,90 por R$ 19,90.



Já no Shopping Tijuca, os clientes do programa de relacionamentos do shopping, Viva Shopping Tijuca, terão direito a descontos especiais para a Semana do Consumidor entre os dias 15 e 21 de março nas compras realizadas via app. Para os clientes da categoria 01 serão 20% de desconto, categoria 02 com 35% e 03 com 50% de desconto em qualquer compra realizada através do e-Shopping Tijuca. As entregas são realizadas via delivery em um raio de 30km e com prazo de entrega no mesmo dia para os pedidos feitos até as 17h. E lojas físicas como a L´Occitane au Brésil também estão oferecendo descontos de até 40% para a semana do consumidor, como o kit de tratamento capilar Patauá de R$168,60 por R$101,16 e Creme desodorante corporal Brésil de R$79,90 por R$55,93. Já na Mr. Cat, de calçados masculinos e femininos, os clientes vão poder aproveitar bônus. Na compras acima de R$200 os clientes ganham R$50 de desconto e a cada R$400, recebem R$100.





No Plaza Niterói, O Boticário preparou uma semana inteira com descontos até 40%. Serão diversos itens de perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem que estarão em promoção especial entre os dias 08 e 15 de março. Entre eles, estão os perfumes Zaad Go 95ml de R$246,90 por R$169,90 e o Coffee Woman Fusion Desodorante Colônia 100ml de R$152,90 por R$109,90. Já a Sephora vai oferecer descontos a partir de 15% em diversos segmentos como tratamentos, maquiagem, cabelos e fragrâncias entre os dias 14 e 16 de março.





Além disso, os moradores da Tijuca e Niterói podem contar com exclusividade uma assessora de compras no Shopping Tijuca e Plaza Niterói. Dois profissionais especializados em compras, com intuito em ajudar e orientar os clientes a realizarem a melhor escolha, seja para produtos de uso pessoal ou para presentes. E para a Semana do Dia do Consumidor, entre os dias 15 e 21 de março, os clientes do Shopping Tijuca ainda poderão desfrutar do serviço com taxa zero.





O atendimento do assessor de compras é realizado em segurança e totalmente online. O cliente informa via WhatsApp o que busca e a profissional responde com a curadoria de produtos das lojas presentes em cada shopping. O pagamento também é online através da emissão de um link, enviado pela assessora. Em caso de troca, o cliente poderá ir diretamente à loja. O horário de funcionamento do serviço é de segunda a sábado das 11h às 19h20 no Shopping Tijuca e de segunda a sábado das 12h às 18h no Plaza Niterói. As compras serão pagas por esse link e entregues em até 24h no raio de até 15km via delivery ou retiradas mediante agendamento pelo drive thru. Para utilizar o serviço é cobrado um valor de R$8 e a taxa de entrega é de R$10 no Plaza Niterói.



"Os hábitos de consumo e a forma de comprar não são mais os mesmos. A digitalização é uma realidade em nossos empreendimentos. O shopping é uma verdadeira vitrine de tendências e o crescimento da demanda por novos canais de venda integrados, como o e-shop e a implementação do serviço de assistência de compras, reforçam o propósito da brMalls de ser cada vez mais phygital e fortalecer a multi e a omnicanalidade. O consumidor de hoje busca soluções que entreguem a conveniência de acordo com cada necessidade do seu dia a dia. Um marketing que requer visão holística, criando conexão e sinergia entre o espaço físico dos nossos shoppings e o ambiente online, a serviço de preservar a sustentabilidade e segurança de todo o ecossistema de varejo impactado pelas iniciativas da companhia”. - explica Vanessa Amorim, diretora de marketing da brMalls.

O Shopping Leblon, da Aliansce Sonae, preparou uma surpresa para os seus clientes em comemoração ao Dia do Consumidor. Para conquistar o prêmio, os clientes devem participar do concurso cultural online respondendo a pergunta “Por que você merece ganhar R$10 mil reais em compras no Shopping Leblon?” na postagem oficial publicada no Instagram do Shopping (@shoppingleblon). A frase mais criativa e original ganha o voucher no valor de R$10 mil reais para ser usado em compras no empreendimento.





A promoção é válida até este domingo. O nome do vencedor será divulgado na própria data,15 de março,segunda-feira, às 14h, nas redes sociais do shopping. Todos os clientes, maiores de 18 anos, residentes no Rio de Janeiro, estão convidados a participar. Além da resposta, os participantes devem cumprir algumas regras, como seguir o Shopping Leblon no Instagram (@shoppingleblon) e marcar um amigo, que não seja personalidade ou famoso, nos comentários da postagem oficial.