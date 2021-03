Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:25 | Atualizado 15/03/2021 16:29

Rio - O Procon Carioca realizará o Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas, em parceria com a Associação Brasileira de Procons e a Federação Brasileira dos Bancos. A medida é uam forma de celebrar o Dia Mundial do Consumidor, comemorado nesta segunda-feira (15). Os interessados terão até o dia 31 deste mês para tentar acordos exclusivamente pela internet, na plataforma de solução de conflitos O objetivo do mutirão é ajudar quem precisa reequilibrar seu orçamento doméstico e incentivar a população a manter o nome longe da inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Para que isso ocorra, serão oferecidos benefícios como condições favoráveis ao pagamento de dívidas, ajuste do valor de parcelas, redução de juros e multas e até facilidades para a quitação de débito com instituição financeira.De acordo com a Associação de Procons, muitos consumidores deixam de negociar dívidas nas unidades de atendimento por se sentirem constrangidos com a situação. As restrições de circulação devido à pandemia reforçaram a necessidade de oferecer um serviço via internet."A queda na renda em 2020 impactou o orçamento doméstico e levou à postergação do pagamento de contas. Nosso principal objetivo é evitar que essas famílias tenham o nome negativado", diz Átila Nunes, presidente do Procon Carioca.Após receber o pedido online de renegociação, a instituição financeira terá prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.