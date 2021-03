A Escola do Trabalhador 4.0 tem como público-alvo trabalhadores, maiores de 18 e de todo o Brasil Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 13:13

Mais de 45 cursos online na área de Tecnologia, desde o nível básico até temas especializados, estarão disponíveis gratuitamente na Escola do Trabalhador 4.0 . A iniciativa é da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), em parceria com a Microsoft. Com isso, a intenção é capacitar jovens e adultos em sua reinserção no mercado de trabalho. Desde o dia 15 de março, as aulas da trilha de Letramento Digital, que ensinam os primeiros passos da tecnologia, já estão disponíveis na plataforma.

Os cursos da iniciativa são divididos em quatro trilhas. A de “Letramento Digital”, como o próprio nome diz, busca capacitar o trabalhador que não tem familiaridade com computadores com noções de segurança online e responsabilidade. “Fundamentos e Produtividade” é a segunda, com foco no ensino das ferramentas da Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e também com noções básicas de programação.

Publicidade

Já a terceira, "Profissionalizantes'', conta com cursos para formar trabalhadores para Tecnologia da Informação, análise de dados, de segurança de dados e para o desenvolvimento e programação de softwares. A última, “Avançado em TI”, mira nas carreiras de Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Engenharia de Dados.

Entre os cursos disponíveis estão: Participe on-line com segurança e responsabilidade; escrever seu primeiro código C#; Criar um site simples usando HTML, CSS e JavaScript; Word; Excel; Powerpoint; Outlook; Teams; OneNote; OneDrive e Sharepoint.

Publicidade

Saiba como se inscrever

A Escola do Trabalhador 4.0 tem como público-alvo trabalhadores, maiores de 18 e de todo o Brasil. O foco é para os cadastrados na plataforma do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que estejam buscando recolocação profissional. Para participar, basta acessar a página da plataforma de cursos (https://empregamais.economia.gov.br/escoladotrabalhador40/) e realizar o cadastro. Lá também é possível encontrar todos os cursos disponíveis.

Publicidade

A meta da Sepec é alcançar 5,5 milhões de trabalhadores até fevereiro de 2023. Até o momento, são 58 instrutores cedidos pela Microsoft para oferecer orientação personalizada para até 315 mil pessoas - mas há também outras parcerias alavancadas com o setor privado para aumentar o número de instrutores, segundo o Ministério da Economia.

A plataforma conta ainda com o Teste de Carreira: um questionário de perguntas que identificam as habilidades prévias do trabalhador no ambiente digital e seus objetivos de carreira. Com isso, a própria ferramenta indica qual o curso mais indicado para cada pessoa. A plataforma do Escola do Trabalhador 4.0 foi desenvolvida em parceria com a Softex. Além disso, todos os alunos matriculados terão direito à licença A1 da Microsoft Office 365, que dá acesso aos programas usados durante os ensinamentos.

Publicidade

Segundo o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Da Costa, é importante se preparar para um “Brasil cada vez mais digital” e para as “novas exigências do mercado de trabalho”. Para a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, “promover qualificação profissional e melhorar a descoberta de oportunidades de emprego na economia digital são os principais desafios que pretendemos enfrentar, com essa parceria”.