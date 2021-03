De acordo com o Ministério da Cidadania, não há previsão para inclusão de novos brasileiros no auxílio emergencial Divulgação

Um exemplo é o trabalhador que estava empregado de carteira assinada até o fim de 2020, mas perdeu seu emprego no início deste ano de 2021 e agora está desempregado. Nesse caso, ainda que ele se enquadre nos outros critérios, como o de renda, não receberá o auxílio emergencial.

O Ministério da Cidadania explicou que será usado o cadastro de beneficiários realizado em 2020, com exceção daqueles que não se enquadram mais nas regras e foram excluídos pelo cruzamento de dados. Segundo a pasta, não há previsão para um novo cadastramento e, portanto, não há data para a inclusão de novos brasileiros no benefício.

É importante lembrar também que esse cadastro é reavaliado periodicamente para evitar irregularidades - para evitar que um beneficiário desempregado que conseguiu um emprego de carteira assinada continue recebendo o auxílio indevidamente, por exemplo.

Quem poderá receber o auxílio emergencial em 2021?

Estão excluídos os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019, ou tinha em 31 de dezembro daquele ano a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil, ou tenha recebido em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil não poderá solicitar o novo benefício.

As pessoas que não movimentaram os valores do auxílio e sua extensão, de 2020, também não terão direito ao novo benefício, assim como quem estiver com o auxílio emergencial de 2020 cancelado no momento da avaliação de elegibilidade para 2021, informou o Ministério da Cidadania.