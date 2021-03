A Mobees, pioneira plataforma de mídia exterior digital sobre carros de aplicativos, lançou a campanha ‘Elas que movem’, que vai reverter 30% das vendas de março em mídia para divulgação de negócios locais liderados por mulheres Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:55

Dados do último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que o Brasil tem mais de 9,3 milhões de mulheres à frente de negócios. Dessas, 44% empreendem por necessidade e 45% são a principal fonte de renda para sua família. Pensando nisso, a Mobees, pioneira plataforma de mídia exterior digital sobre carros de aplicativos, lançou a campanha ‘Elas que movem’, que vai reverter 30% das vendas de março em mídia para divulgação de negócios locais liderados por mulheres.

“Para nós mulheres, empreender é naturalmente mais desafiador pela falta de equidade de oportunidades e representatividade no mercado. Nossa formação é 16% maior do que a dos homens e, ainda assim, temos menor acesso a crédito e um faturamento médio 22% inferior ao deles", contou Flávia Coelho, também conhecida como Flay, cofundadora e CMO da Mobees. "Mas é a nossa vontade de mudar a realidade que deu ainda mais força para iniciarmos essa campanha e fortalecer a luta em prol do empreendedorismo feminino", completou.

Publicidade

Serão escolhidas 25 mulheres empreendedoras, que terão anúncios de seus negócios exibidos nas telas inteligentes da Mobees, o que alcançará, aproximadamente, 50 milhões de impactos nas ruas do Rio de Janeiro. “Queremos que, cada vez mais, os comércios e serviços locais usufruam positivamente da mídia out of home, segmentando os anúncios de acordo com o que é mais conveniente, além de empoderar ainda mais as mulheres que são donas do próprio negócio”, afirmou Flay.

Para impulsionar ainda mais essa luta, a Mobees contou com a parceria de marcas que também apoiam a causa feminina, equidade de gênero e empoderamento feminino no mercado de trabalho, como é o caso da Faculdade Descomplica.

Publicidade

“Lutar pela equidade de gênero no Brasil é um trabalho diário e gigante, que todos deveriam fazer em todas as instâncias. Trazer a visibilidade que a Mobees consegue impulsionar para negócios movidos por mulheres traz um efeito pragmático e importante para o feminismo: empoderamento e autonomia financeira para mulheres empreendedoras em um mundo masculino”, disse Camila Paula, Gerente de Marketing e Growth da Descomplica.



O We Ventures, primeiro fundo da América Latina 100% dedicado a investimento em mulheres na tecnologia, é mais um apoiador da campanha e da importância dessa união para mudar a realidade atual. “O apoio ao empreendedorismo feminino é muito mais do que nossa tese de investimento. É nosso propósito, o que nos move todos os dias e o que acreditamos que vai nos levar a uma sociedade mais justa e equilibrada, onde as mulheres ocupem o lugar que merecem”, afirmou Marcella Ceva, Chief Investment Officer do We Ventures



A campanha “Elas que movem”, que permanecerá até o dia 31 de março, também inclui 12 Flash Mobs e as 400 telas em operação nos 200 carros de aplicativos de motoristas parceiros durante o período. “As ações ‘em carreata’ normalmente despertam bastante interesse e curiosidade das pessoas que estão nas ruas justamente por fugir do comum. Nossos flash mobs terão papel importante para divulgar a nossa campanha, os anunciantes e os negócios locais. É um propósito de ganha-ganha, que visa fortalecer o empreendedorismo brasileiro e a presença das mulheres nesse ambiente”, concluiu Flávia.