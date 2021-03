Moradores de favelas virem renda cair durante a pandemia Divulgação/ONG Viva Rio

Por iG

Publicado 28/03/2021 17:59

São Paulo - Na pandemia de Covid-19, 71% das famílias que moram em favelas brasileiras estão sobrevivendo com menos da metade de sua renda original. A informação é de uma pesquisa do Data Favela, em parceria com o Instituto Locomotiva e com a Central Única das Favelas.



“Ficou muito claro que a realidade de fome das favelas atingiu níveis alarmantes, chegando ao pior nível da pandemia até agora”, diz Renato Meirelles, fundador do Data Favela, à CNN.

O estudo também revelou que quase 70% dos moradores de favelas tiveram falta de dinheiro para comprar comida em 2020. Por isso, 90% das pessoas receberam algum tipo de doação no período, sobretudo de alimentos.

Sem as doações, 80% das famílias afirmam que não teriam tido condições de pagar contas básicas, comprar produtos de higiene ou se alimentar durante a pandemia de Covid-19. Quase todos os moradores de favelas não têm dinheiro guardado, e 76% pediram o auxílio emergencial. Atualmente, 16 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil.