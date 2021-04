Agora, os beneficiários nascidos em janeiro poderão transferir ou sacar os valores de suas contas Poupanças Sociais Digitais já no dia 30 de abril Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/04/2021 09:37 | Atualizado 19/04/2021 09:41

Rio - A CAIXA realiza, nesta segunda-feira (19), o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 2. O recebimento do benefício neste ano é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Confira o novo calendário de pagamentos e saques da primeira parcela do auxílio para o público do Bolsa Família:



Segundo o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família terá 10 milhões de contemplados com o auxílio 2021 neste mês. O valor da folha de pagamento do benefício para o público do programa de distribuição de renda, em abril, é de R$ 2,98 bilhões. A maior parte dos beneficiários (mais de 50%) é composta por mulheres chefes de famílias: 5,098 milhões de pessoas que receberão R$ 375 cada. Em segundo lugar aparecem os beneficiários que receberão o valor padrão. Eles representam 3,34 milhões com direito a R$ 250 (33,4% da folha). Outras 15,7% das famílias são unipessoais: 1,56 milhão de contemplados com R$ 150 cada.

Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.



Pelas regras estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o Auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.



É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. O beneficiário recebe o maior valor, seja a parcela paga no programa, seja a do Auxílio Emergencial.



O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família.



• As famílias, em geral, recebem R$ 250;



• A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375;



• Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.