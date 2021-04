Economia

INSS vai enviar à PF ou ao MPF casos suspeitos de saques indevidos após a morte do beneficiário

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, a portaria, que estabelece o fluxo de comunicação com os órgãos, entrará em vigor no dia 3 de maio

Publicado 19/04/2021 15:19 | Atualizado há 4 horas