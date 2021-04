Para incentivar o uso, enviam uma grande quantidade de notificações, que são exibidas pelo menos a cada dez minutos Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 17:00

Com a nova rodada do auxílio emergencial, os beneficiários devem ficar atentos para não cair em possíveis golpes digitais. Os pesquisadores da Kaspersky localizaram uma série de aplicativos falsos na Play Store, loja oficial de apps da Google, que prometem consultas ao valor do auxílio emergencial, calendários de pagamentos e outros detalhes.

Apesar das ferramentas não pedirem nenhum dado pessoal, alguns chegam a solicitar o número do PIS, número de identificação social que pode ser consultado nos extratos do FGTS, no Cartão Cidadão ou ainda na Carteira de Trabalho.

Publicidade

Além disso, os aplicativos falsos exibem muita propaganda ao longo do uso. Para incentivar o uso, enviam uma grande quantidade de notificações, que são exibidas pelo menos a cada 10 minutos, pedindo para o usuário abrir o aplicativo. Desta forma, garantem mais visualizações nas propagandas, na qual muitas não são relacionadas ao auxílio emergencial.

"Existe uma grande possibilidade desses aplicativos se tornarem, eventualmente, maliciosos. Basta apenas uma atualização do desenvolvedor para que o app comece a pedir dados pessoais dos usuários. Dessa forma, os cibercriminosos poderão se abastecer de informações pessoais e financeiras - inclusive, os mesmos que desviaram milhões nos pagamentos do auxílio no ano passado", explica Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky.

Publicidade

Assolini, ainda, ressalta que quando alguém instala o app falso, muitas vezes é direcionado, após a exibição de muita propaganda, para o site da Caixa Econômica Federal. Apesar de não serem maliciosos no momento, comprometem a privacidade dos usuários e colocam informações pessoais em risco.

Para evitar baixar aplicativos falsos ou ser vítima de um golpe, a Kaspersky recomenda:



- Suspeite sempre de links recebidos por e-mails, SMS ou mensagens de WhatsApp, principalmente quando o endereço parece suspeito ou estranho.



- Sempre verifique o endereço do site para onde foi redirecionado, endereço do link e o e-mail do remetente para garantir que são genuínos antes de clicar, além de verificar se o nome do link na mensagem não aponta para outro hyperlink.



- Verifique se a notícia é verdadeira acessando o site oficial da empresa ou organização - ou os perfis nas redes sociais.



- Se não tiver certeza de que o app é real e seguro, não insira informações pessoais.



- Use soluções de segurança confiáveis para ter uma proteção em tempo real para quaisquer tipos de ameaças.



Questionado sobre a existência de aplicativos falsos com informações sobre o auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania não retornou.