Famílias fluminenses têm ido menos ao mercado, mas gastam quase 30% a mais, aponta pesquisa

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 14:30

A pandemia de Covid-19 trouxe mudanças no hábito de consumo dos brasileiros. Dados da Sodexo Benefícios e Incentivos mostram que, entre março e junho de 2020, início da pandemia, os consumidores do Rio de Janeiro passaram a ir menos vezes aos supermercados, atacadistas e açougues. Entretanto, aumentaram em 29,44% o valor médio gasto no uso do cartão alimentação nesses estabelecimentos.

Com a chegada do período de flexibilização, entre julho a dezembro no ano passado, verificou-se uma queda de 3,37% nesse gasto. Já a partir de março deste ano, com a chegada da segunda onda da doença e com ela restrições mais rígidas, o valor médio gasto apresentou alta de 1,93%.

De olho em toda essa movimentação, o estudo da Sodexo mostra ainda que, em termos comparativos entre o momento atual e o anterior à pandemia, os consumidores reduziram em 22,77% a frequência de ida às compras.



"Estamos vivendo um cenário desafiador. Esses efeitos da pandemia impactam diretamente no bolso do consumidor. Ao observar esses dados, fica em evidência como os cartões alimentação e refeição oferecidos pelas empresas são essenciais para garantir a boa alimentação do trabalhador e de sua família", avalia Antônio Alberto Aguiar (Tombé), responsável pela área de Estabelecimentos da Sodexo Benefícios e Incentivos.