Paulo Guedes aconselha o presidente Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:43 | Atualizado 27/04/2021 16:24

O presidente Jair Bolsonaro, junto ao setor econômico, vai editar até esta quarta-feira a Medida Provisória (MP) que permitirá mais uma edição do programa de suspensão de contratos e redução de jornada e salário, chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. As informações são do portal UOL.



Segundo o governo, o programa terá à sua disposição R$ 10 bilhões em créditos extraordinários para subsidiar o valor pago aos trabalhadores que fizerem novos acordos para suspender contratos ou reduzir jornada e salários. O programa terá duração prevista de 120 dias.



A expectativa no Palácio do Planalto é que a medida seja publicada até esta quarta no Diário Oficial da União (DOU), mas há a possibilidade de que ela seja incluída em uma edição extra ainda nesta terça-feira. A equipe econômica chegou a propor uma mudança nas regras do seguro-desemprego para compensar uma nova rodada do programa. A medida, no entanto, foi barrada pela ala política do governo.