Procon-RJ realizará mutirão de negociação de dívidas da Light entre os dias 5 e 7 deste mês. Os consumidores pagarão dívidas parceladas em até 24 vezes, dependendo do caso, conforme compromisso de parceria da empresa com o órgão e, ainda, sem entrada, multa e juros.

Entre os dias 10 deste mês e 10 de junho, o Procon-RJ fará a negociação em atendimento online. Aqueles que estão com energia cortada e inadimplentes há mais de 90 dias, estarão aptos a se inscreverem. Pela primeira vez, a empresa irá possibilitar que a dívida seja paga em até 24 vezes.

“Infelizmente uma grande parcela da população está enfrentando dificuldades financeiras e não está conseguindo honrar com a conta de energia. E a política do Procon-RJ inicialmente é procurar uma conciliação, o que foi bem recebido pela Light através de um projeto em parceria com a Autarquia. A finalidade foi buscar uma maneira de ajudar esses consumidores e fomos prontamente atendidos pela empresa. Será uma oportunidade única, para aqueles que estão inadimplente, renegociarem os seus débitos de uma forma jamais vista", disse o presidente do procon-RJ, Cássio Coelho.



Para participar, basta o consumidor se inscrever através do formulário https://forms.gle/fdeAU8zJkZfqPTfZ9. A fim de evitar aglomeração e propagação do coronavírus, a negociação será virtual com a empresa por intermédio de um servidor da autarquia que acompanhará como mediador, observando o direito do consumidor e as condições do acordo.