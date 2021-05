Consumidor pagará R$1,343 para cada 100kWh utilizados Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 07:00

A pandemia deixou muitos brasileiros com dificuldades financeiras, sem dinheiro inclusive para pagar a conta de luz, que é um serviço essencial. Para ajudar estes consumidores a quitar os débitos, o Procon Estadual do Rio de Janeiro irá promover um mutirão virtual de negociação de dívidas junto com a concessionária de energia Light. As inscrições terminam nesta sexta-feira (7) e até agora mais de 1.600 consumidores já se inscreveram.

Entre os dias 10 deste mês e 10 de junho, o Procon-RJ fará a negociação em atendimento online. Aqueles que estão com as contas atrasadas há mais de 90 dias, estarão aptos a se inscreverem. Os consumidores nessa situação poderão pagar as dívidas de forma parcelada, sem entrada, multa e juros. Dependendo do caso, será possível ainda o parcelamento em até 24 vezes sem juros.

Segundo a Light, mais de 525 mil consumidores estão com contas atrasadas há pelo menos 120 dias. Os clientes de qualquer um dos 31 municípios em que a concessionária atua poderão participar.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, ressalta a importância do evento “Será uma oportunidade única para os consumidores que passaram por dificuldades financeiras e não puderam pagar a conta de energia. Conseguimos que os parcelamentos fossem realizados sem multa, juros e entrada, condições que nunca aconteceram antes. Tenho certeza que o mutirão irá ajudar muitos cidadãos fluminenses”.

“A política do Procon-RJ inicialmente é procurar uma conciliação, o que foi bem recebido pela Light através de um projeto em parceria com a Autarquia. A finalidade foi buscar uma maneira de ajudar esses consumidores e fomos prontamente atendidos pela empresa. Será uma oportunidade única, para aqueles que estão inadimplente, renegociarem os seus débitos de uma forma jamais vista", completou Coelho.



A Elizabeth, moradora do Leme, ficou desempregada e acabou acumulando três contas de energia sem pagar. Em situação parecida estão a Kathia de Mesquita e o Alexander de Nova Iguaçu, que também perderam o emprego e não conseguiram pagar as faturas, ela acumulou seis e ele quatro em atraso. Já o Lucas, residente em Duque de Caxias, relatou que está com oito contas em aberto, pois após ocorrer a troca do relógio sem a sua autorização, não conseguiu arcar com as mesmas que vieram altíssimas.

O evento será online e, para participar, basta preencher o formulário clicando no link: https://forms.gle/fdeAU8zJkZfqPTfZ9. A fim de evitar aglomeração e propagação do coronavírus, a negociação será virtual com a empresa por intermédio de um servidor da autarquia que acompanhará como mediador, observando o direito do consumidor e as condições do acordo.