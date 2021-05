Em média, os fluminenses pretendem gastar até R$ 143,10 na hora de comprar os presentes IMAGEM ARQUIVO

Por Maria Clara Matturo

Publicado 08/05/2021 08:00

Apesar do cenário econômico incerto, por conta das pandemias, o Dia das mães promete aquecer o mercado no Rio. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostrou que a data deve movimentar R$ 1,2 bilhão na economia fluminense. Isso, porque 61,8% dos consumidores pretendem presentear suas mães, o que representa um crescimento em comparação aos 55,8% registrados no ano passado. Em média, os fluminenses pretendem gastar até R$ 143,10 na hora de comprar os presentes.



Para o consultor de varejo Marco Quintarelli, a tendência é que os clientes busquem por proporcionar mais experiências do que bens materiais. "As pessoas tem valorizado presentes que proporcionem momentos, prezando mais pelo significado do que pelo valor", explicou. Especialista em tendências de consumo, ele conta que nesse Dia das Mães as cestas de café da manhã, queijos e vinhos e produtos de SPA estarão em alta no mercado, e é o momento ideal para os varejistas apostarem nessas categorias.



"É possível driblar o efeito quarentena e vender muito na sua loja física. O delivery é fundamental, mas mais do que isso é preciso haver um olhar sensível por parte do varejista para chamar a atenção do cliente. Principalmente em uma data como essa, todos buscam um acalento. Priorizem a venda de kits, cestas, conjuntos e descontos progressivos. Tudo que possa criar uma memória especial é recomendado para impulsionar as vendas." acrescentou Quintarelli.

Para aqueles que não querem deixar de presentear, mas precisam economizar, o melhor caminho é a pesquisa de preços "hoje em dia temos vários canais que facilitam isso, a internet é um grande universo de mapeamento de pesquisa de preços. Então, é saber exatamente o que você quer dar de presente e buscar o melhor preço, a concorrência é muito grande", orientou.

Pensando nos atrasadinhos que deixaram para comprar o presente em cima da hora, O DIA separou algumas opções para todos os gostos e bolsos. Confira:

Guanabara

Seguindo a tendência das experiências como presente, nos Supermercados Guanabara, será possível encontrar bebidas, produtos de beleza, carnes e artigos de mercearia com preços especiais. Um ótima opção para montar uma cesta ou promover um jantar. O destaque dos preços baixos vai para o Rum Malibu Brasil 750 ml por R$ 49,99, Vinho português Dao Enc. Penalva 750 ml por R$ 34,90, Espumante Salton Ser Nat Dsec 750ml por R$ 28,50, Copo Bohemia para cerveja 340 ml por R$ 16,99 e Taça Bohemia para cerveja por R$ 23,90.

Na sessão de beleza, os destaques são p Shampoo Love Beauty Plant 300ml por R$ 17,99, Cond. Love Beauty Plant 300ml por R$ 17,99, Super cond. DOVE 170ml por R$ 14,99, Super cond. Tressemè 170ml por R$ 12,19, Loção hidratante Monange 200ml por R$ 3,99, Loção hidratante Paixão 200ml por R$ 3,99 e Sabonete íntimo Intimus 200ml por R$ 9,99.

Bondinho

No Bondinho Pão de Açúcar o foco também é experiência. Em comemoração ao Mês das Mães, a cada três bilhetes adquiridos na bilheteria física ou pelo site oficial, utilizando o código de desconto comemorativo ‘MAEMARAVILHA’, o bilhete de menor valor sai por apenas R$ 1,00. O desconto é válido somente para bilhetes comprados para a mesma data de visitação e desde que sejam utilizados juntos na entrada do parque.



Os bilhetes da promoção devem ser adquiridos nas datas de primeiro a 31 de maio, para visita no mesmo período, e é válido para o passeio completo, que inicia na Praia Vermelha e vai até o Pão de Açúcar.

Shoppings brMalls

Com aplicativo NorteShopping os presentes estão na palma da mão. Entre os dias primeiro e 09 de maio, nas compras acima de R$ 100 no app, clientes da Categoria 1 Estrela no programa de relacionamento ganham R$ 25 de desconto no carrinho, clientes da Categoria 2 Estrelas ganham R$ 30 e clientes da Categoria 3 Estrelas ganham R$ 35 OFF. Além do frete grátis, as compras realizadas até às 17h chegam no mesmo dia.

Para as mães cervejeiras, a NOI tem a Noi Rossa, uma Irish Red Ale, por R$ 30 e o Kit Noi Passione, cerveja + taça, por R$ 115. Para as estilosas, a Melissa tem a Plataforma Bubble Up, por R$ 199,90 e a Via Mia tem a Pochete Lona Neon Rosa por R$ 89,90. As mamães geek encontram na Imaginarium o Mousepad Jobs por R$ 49,90. Já o Vinho Verde Casal Garcia branco, nas Casas Pedro por R$ 65,99 é para a mãe sommelier.

No Shopping Tijuca, marcas como Simple Organic, Quem disse Berenice e Yenzah estão oferecendo kits especiais de presentes. No e-Shopping Tijuca, os kits Dia das Mães Essencials e Hidratadah da Simple Organic saem por R$299 cada. Outra opção de presente é o kit Rosé da nova coleção da Rafa Kalimann em edição limitada por R$195,60 na Quem Disse Berenice. A Yenzah também está com kits especiais como a linha Sou Cachos por R$114,60. Outras opções estão calçados como Mule Linho Copacabana areia por R$129,90 na Santa Lolla e Bolsa Saco de Couro Rústico caramelo na Via Mia por R$219,90.

O Viva Shopping Tijuca, programa de relacionamento presente dentro do app do shopping, também vai oferecer descontos de acordo com a categoria do cliente nas compras realizadas pelo e-Shopping Tijuca e nas compras realizadas via assistente de compras. Na categoria 01 o desconto será de 15% limitado a R$100, e todos os clientes terão direito desde que já tenha cadastrado uma nota fiscal de qualquer valor no programa. Na categoria 02, 20% de desconto limitado a R$200 e categoria 03, 30% de desconto limitado a R$300.

No aplicativo do Plaza Shopping Niterói, os moradores da região de Niterói, vão ter a oportunidade de ter as lojas do shopping no alcance das mãos. O Boticário por exemplo, está com alguns combos para o Dia das Mães: Make B, R$ 235,00; Floratta Fleur Suprême, R$ 185,00; Glamour Fever, R$163,80. Já a loja The Body Shop está com diversos kits: Premium Lolita, R$ 204,80 por R$ 164,90; Kit Corporal Karité, R$ 92,8 por R$79 e Ritual Noturno Tea Tree, R$ 174,80 por R$ 150,82.



Nas lojas físicas do Plaza Shopping Niterói, a loja Adidas está com um tênis Superstar Slip On, bege com branco, por R$ 299,96. A Dress to tem um vestido de renda, no valor de R$399. Já a Vivara preparou um conjunto de colar e brinco Árvore por R$1.015.

Shoppings da rede Ancar Ivanhoe

O Botafogo Praia Shopping está cheio de ofertas para as mães que gostam de moda. A blusa Tricot Listras da Animale baixou de R$ 498 para R$ 229. Já na My Place, tem camisa Textura Babado por R$ 175. Na Inovathi, um dos itens com preço reduzido é a Bolsa Gash de Nylon de R$ 179,99 por R$ 143,99. E na Josefina Rosacor a sugestão é o par de brincos Dourado Coração por R$ 62. Até o dia 09 de maio, com compras a partir de R$ 250, o consumidor ganha um Kit O Boticário com um Hidratante Nativa Spa Pitaya 400ml e um Ácido Hialurônico Creme Facial Botik 10g.



No Shopping Boulevard, a sugestão é o brinco azol prata collors por R$ 49,99 na Star Shine Pratas ou pingente com fotogravação a partir de R$ 49,90 na Empório Aço. Na loja de biquini Tanga Brasil, tanga Brasil Chemisier de R$ 149,00 por R$ R$ 60 e calça clochard de R$ 120 por R$ 60. No Boticário tem combo Cuide-se bem beijinho por R$ 49,90, que vem com loção Hidratante 250ml e sabonete em barra 3 unidades de 80g cada. Já na Bel Cosméticos, tem Kit Lolla Nutrição por R$ 42,89 e Kit hidratante + sabonete esfoliante Giovanna Baby por R$ 37,90. Até o dia 09 de maio, com compras a partir de R$ 250, o consumidor ganha um Kit Natura com creme hidratante Natura todo dia de 400ml da fragência de frutas vermelhas.



No Shopping Nova América, o que não faltam são presentes por até R$ 49,90. Na Sephora, tem Miniatura Peulette. Tem ainda Chinelo Glitter na Sonho dos Pés. E na Josefina Rosacor tem argola média color dou. Já na Via Mia o Chaveiro Letra é a opção. O melhor de tudo é que todas essas ofertas custam até R$ 49,00. Até o dia 09 de maio, com compras a partir de R$ 250, o consumidor ganha um Kit O Boticário com um Hidratante Nativa Spa Ameixa 400ml e um Ácido Hialurônico Creme Facial Botik 10g.



O Shopping Nova Iguaçu está repleto de ofertas e promoções. A Loja I Love Biju tem bijuterias a partir de R$1,99 e a Bel Cosméticos, maquiagens a partir de R$6,99. Nas compras acima de R$ 350,00 na Hope Langerie o cliente ganha uma lunch bag. Na La Partier tem perfumes importados a partir de 49,90. Até o dia 09 de maio, com compras a partir de R$ 250, o consumidor ganha um Kit Natura com hidratante corporal da linha Todo Dia.



Na Word Free do Madureira Shopping tem o perfume 212 Vip Rosé por R$ 169. Já na loja Marias tem bota de cano curto Moleca por R$ 149,90, Slid Moleca por R$ 69,90 e sandália Moleca por R$ 109,90. Até o dia 09 de maio, com compras a partir de R$ 250, o consumidor ganha um Kit O Boticário com um Hidratante Nativa Spa Pitaya 400ml e um Ácido Hialurônico Creme Facial Botik 10g.

Outros shoppings

A grande aposta do Shopping Grande Rio, Via Parque Shopping, Recreio Shopping e Passeio Shopping é a vitrine virtual de produtos na qual os clientes podem encontrar os presentes dos mais variados tipos e valores. A ferramenta pode ser acessada através dos sites de cada shopping. No Via Parque Shopping a sugestão é na loja Anacapri, o Tênis Ale Knit, por R$ 189,90. No Recreio Shopping a sugestão é a Mochila Ohio Azul, na Bagaggio, por R$ 199,90. No Shopping Grande Rio a loja Decathlon destaca a Legging Fitness Mesh, por R$ 79,99 e no Passeio Shopping, no O Boticário a promoção é o Combo Floratta Simple Love, por R$ 156,56.



Nas compras acima de R$350,00 em lojas participantes, no Shopping Rio Sul, os clientes ganharão um Kit Natura Tododia Macadâmia com creme desodorante nutritivo para o corpo e sabonetes da linha. Além disso, a cada R$350,00 em compras também nas lojas participantes, os consumidores ganharão um número da sorte para concorrer a seis cartões vale-compras de R$10 mil reais cada. Para participar das ações promocionais, é necessário cadastrar as notas fiscais no aplicativo do RIOSUL Shopping Center.

No Shopping Leblon, os destaques são os Vidros de farmácia "Para guardar memórias" por R$ 288,00, na AD Studio; Caderno Z. Magiesi por R$ 95,00, na Papel Craft; Fone por R$ 169,00, na Imaginarium; Cerâmica com brownie por R$ 180,00, na Olenka Brownies e Kit com corações de chocolate por R$ R$ 49,90, naCacau Noir.

No Ilha Plaza, as sugestões são a Papete, na Sapatella, por R$ 99,90; Sandália Comfy time da Josefina Rosacor, por R$ 189; Na casa e vídeo, os destaques são o Moto e6i 32GB, por R$899 e o Secador Mondial SC11 por R$99,90. Outras promoções são a Rasteira Franzido Traseiro Camel da Via Mia, por R$109,90

e o Vestido Básico Manga Curta Em Malha da Hering, por R$ 99,99. A plataforma de e-commerce é composta apenas por lojas do Ilha Plaza. Após concluída, a compra sai diretamente do estoque da loja, com total segurança, e é entregue em até 24h (apenas em dias úteis), com frete grátis, em toda a cidade do Rio de Janeiro.

Para ajudar na escolha do presente, o Bangu Shopping aposta na vitrine virtual de produtos, na qual os clientes podem encontrar itens selecionados para mães de todos os estilos. A ferramenta pode ser acessada através do site do shopping (www.bangushoping.com) e a ideia é facilitar a comunicação entre clientes e lojistas de forma totalmente online. Além da vitrine virtual, o shopping preparou uma revista com apostas de presentes para a data, que poderá ser acessada de forma virtual ou impressa. Entre as ofertas estão o massageador multifuncional, por R$ 149,90, na Imaginarium; a sandália rasteira soft camurça porR$ 169,90, na Via Mia; o kimono estampa Dona por R$99,90, na Liritty; e o short de linho por R$ 139, na SML.

O Pátio Alcântara fez uma seleção com dicas de presentes a partir de R$ 10 para diferentes perfis de mães. Entre as ofertas destacadas pelo shopping estão o Gloss Max Love por R$ 10 e o Sérum Primer Antioleosidade Max Love por R$ 10, ambos na Charme Makeup; a camisa de jogo 1 do Flamengo por R$ 279,99, no Espaço Rubro Negro; o vestido estampado longo por R$139,90 na Riachuelo; e o smartphone Galaxy A12 por R$ 1.299, na Samsung.

No site do Shopping São Gonçalo, o cliente pode acessar a Vitrine de Produtos, com dicas de presentes para mães de todos os estilos. Entre as ofertas estão o Smartwatch Easy Mobile Style Fit HR+, de R$ 499,90 por R$ 399,90, e o Fone Sport Bluetooth PA-901, de R$ 129,90 por R$ 99,90, ambos na Super Celular; tênis Diadora por R$149,99 e sandália Moleca por R$99,99, ambos na Giza Calçados; óculos solar feminino gatinho por R$ 279,98, na Chilli Beans.