Ao menos 49 aplicativos utilizam o nome do Caixa Tem ou do auxílio emergencial Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 07:00

Rio - O dfndr lab, laboratório de cibersegurança da PSafe, encontrou e analisou 49 aplicativos não oficiais da Caixa Tem e do auxílio emergencial, disponibilizados para download na loja oficial de aplicativos Android. Após a verificação, a equipe notou que todos apps analisados tinham finalidade informativa, contendo tutoriais para o cadastro no auxílio ou instruções sobre como os interessados podem verificar se estão com nome sujo. Até o momento, os apps não-oficiais já somam mais de 5.224.900 downloads.



O diretor do dfndr lab, Emilio Simoni, no entanto, alertou sobre o risco de baixar aplicativos não-oficiais, especialmente de fontes desconhecidas. “É uma prática comum dos cibercriminosos criar aplicativos que usem indevidamente os nomes de outros serviços para atrair o público”, esclareceu.

Ao baixar o aplicativo não oficial, a pessoa pode ser induzida a inserir seus dados pessoais para obter informações que deseja. Por essa razão, esses apps são classificados como riskwares, ou seja, um aplicativo que representa risco. “Apesar de, no momento, esses apps não apresentarem comportamento malicioso, há chances de terem suas características modificadas através de uma atualização e apresentar riscos para os dados dos usuários”, explicou o especialista.



Simoni ressaltou que o mesmo tipo de aplicativo não oficial foi detectado pelos pesquisadores do dfndr lab há um ano, quando o governo federal lançou o cadastro para o benefício. “Detectamos mais de 250 apps falsos ou não oficiais, que utilizavam indevidamente o nome do auxílio emergencial para atrair pessoas que desejavam fazer o cadastro. Muitos deles, após reunirem milhões de downloads, tiveram suas características modificadas e se tornaram meios para roubo de dados”, relembrou.



Saiba identificar aplicativos falsos e se proteger:



- Utilize soluções de segurança no celular que realizam a detecção automática de aplicativos maliciosos (malwares), como o dfndr security.



- Busque sempre fontes oficiais do Governo para baixar aplicativos de benefícios oferecidos pelo Governo, e sites oficiais dos bancos para o download de apps bancários.



- Jamais forneça dados pessoais ou bancários em links ou aplicativos de procedência desconhecida.



- Para saber se um aplicativo é confiável, verifique quem é o desenvolvedor do app, leia as avaliações de usuários e desconfie, caso sejam insuficientes ou negativas.

O que diz a Caixa

Em nota, a Caixa informou que, em parceria com outros órgãos de governo, Polícia Federal (PF) e com as próprias lojas de aplicativos, monitora e atua continuamente para bloquear e desativar os serviços falsos. O banco acrescentou que atua conjuntamente com a PF e demais órgãos de segurança pública na identificação e investigação de casos suspeitos e prevenção de fraudes.



A instituição financeira disse que disponibiliza orientações de segurança em seu portal da internet (http://www.caixa.gov.br/seguranca/Paginas/default.aspx). Em caso de dúvidas, os clientes têm à sua disposição os canais de atendimento ao cliente Caixa, tais como SAC/Ouvidoria, 0800 ou qualquer uma de suas agências (http://www.caixa.gov.br/atendimento).



A Caixa ressaltou principais cuidados que devem ser tomados:



- Jamais forneça o seu cartão, senha ou outros dados de acesso a estranhos, em sites ou aplicativos.



- O banco nunca recolhe os cartões de conta em sua residência (golpe do motoboy).



- O cliente deve estar sempre atento a qualquer atividade e situação não usual e, principalmente, não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber.



- Desconfiar de informações sensacionalistas e de “oportunidades imperdíveis”.



- Links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário.



- Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados.



- A Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual.



- A Caixa não envia SMS com link e só envia e-mails se o cliente autorizar.