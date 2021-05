Campanha 'Parcelinhas' concedeu mais de R$ 1,7 bilhão em descontos de dívidas, segundo a Serasa Divulgação

Publicado 07/05/2021 13:59

Rio - Os consumidores que estão inadimplentes têm até domingo (9) para negociar os débitos com parcelas a partir de R$ 9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90. A ação "Parcelinhas", em parceria com empresas de diversos segmentos, faz parte da plataforma Serasa Limpa Nome. Entre os dias 19 de abril e 3 de maio, a iniciativa concedeu mais de R$ 1,7 bilhão em descontos de dívidas, segundo a Serasa. No período, foram fechados mais de 1 milhão de acordos. Os setores de securitização e telefonia são os que mais registraram dívidas renegociadas.

De acordo com a instituição, os acordos são fechados em menos de três minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais: site (serasalimpanome.com.br); app Serasa no Google Play e App Store; WhatsApp: (11) 99575-2096 e ligação gratuita: 0800 591 1222.



Neste momento, a Serasa aconselha que as pessoas priorizem os meios digitais, mas para quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades dos Correios, deve seguir as orientações do Ministério da Saúde. Os interessados podem acessar o site www.correios.com.br para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

Confira abaixo o passo a passo:



1º passo



Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, por meio do número (11) 99575-2096.



2º passo



Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.



3º passo



Depois que você selecionar uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.



4º passo



A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica.