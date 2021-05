Caixa Econômica Federal lança campanha com a Visa com mais de 1,4 mil prêmios no CAIXA Tem Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 14:43 | Atualizado 07/05/2021 15:55

A CAIXA e a Visa lançam, nesta quinta-feira, 6, campanha promocional para incentivar o uso do pagamento digital pelos consumidores que recebem o Auxílio Emergencial e outros benefícios sociais por meio do app CAIXA Tem. As empresas sortearão prêmios no valor de até R$ 250 mil para os clientes do aplicativo que usarem o débito virtual Visa em compras.

Até o dia 16 de setembro de 2021, a cada compra realizada no cartão de débito virtual CAIXA Visa, o consumidor concorre a mais de 1,4 mil prêmios distribuídos na forma de cartões pré-pagos com saldos nos valores de R$ 50, R$ 100 e R$ 250. Ainda, a cada quatro compras, ele recebe um número da sorte para participar dos quatro sorteios mensais de cartões pré-pagos com saldos no valor de R$ 10 mil cada e também participa do grande prêmio final, um certificado de ouro no valor de R$ 250 mil, com sugestão de uso para aquisição de uma casa e carros populares.

Para participar, basta se cadastrar na plataforma de benefícios Vai de Visa (vaidevisa.com.br/caixatempremios) e realizar compras de qualquer valor com o cartão de débito virtual Visa, gerado no app CAIXA Tem. No site da campanha, é possível consultar o passo a passo e o regulamento.

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, destaca a importância do CAIXA Tem para a inclusão digital e bancarização de milhões de brasileiros. “A partir de agora, o cliente do CAIXA Tem também poderá ganhar até casa e carro pelo uso do cartão de débito virtual. Quanto mais usar, mais chances de ganhar. A CAIXA, que faz parte da vida de todos os brasileiros, quer que o cartão de débito virtual também faça parte de seu cotidiano.”

“A ideia é incentivar o uso do cartão para a realização das compras do dia a dia e facilitar a vida dos consumidores. Queremos mostrar a todos que recebem o benefício que podem usar o mesmo cartão para fazer compras online ou por meio de aplicativos, que já aceitam cartões de débito virtual”, explica Rodrigo Bochicchio, diretor executivo de Marketing da Visa do Brasil.

O uso do débito online tem se destacado muito por conta da crescente atuação das empresas no ambiente virtual e pela busca dos consumidores por produtos e serviços para além dos estabelecimentos físicos. No último ano, o uso da modalidade de pagamento possibilitou maior penetração no e-commerce brasileiro. Desde o fim de fevereiro, a Visa passou a ser a parceira do cartão de débito virtual do CAIXA Tem, para viabilizar o melhor uso dos recursos do Auxílio Emergencial.

“Queremos incentivar o uso da conta digital no qual já têm acesso. A Visa tem ajudado a CAIXA a agregar valor para esse público. Além disso, divulgamos uma série de benefícios e ofertas de parceiros estratégicos em segmentos como saúde, educação e empregos para apoiar classes mais baixas na gestão de um orçamento mensal tão apertado”, finaliza Bochicchio.

Sobre o cartão de débito virtual Caixa Visa

Sem anuidade, o Cartão de Débito Virtual CAIXA, emitido sob a marca Visa, pode ser gerado para realizar compras no comércio online de todo o país que aceita esta modalidade de pagamento, assim como em aplicativos de mobilidade urbana, de entregas e serviços de streamings que também aceitem transações de débito, sem que o consumidor precise se preocupar em utilizar os dados de seu cartão físico.

O cartão é formado por 16 dígitos, data de validade e o código de segurança é dinâmico, ou seja, para cada transação que o consumidor fizer no e-commerce, irá gerar um novo código de segurança (CVV), trazendo ainda mais segurança para a transação.

